Facebook no se detiene para tomar aliento en la carrera por la dominación global. El crecimiento de sus ingresos se redujo en el primer trimestre al 18%, pero no pisa el freno. Mientras Alphabet recorta gastos, la red social seguirá contratando. La semana pasada hizo su mayor adquisición desde 2014, por 5.700 millones de dólares. Las acciones especiales de Mark Zuckerberg le permiten no tener en cuenta a los accionistas reacios al riesgo.

El virus interrumpió su normalmente fiable ritmo de ingresos. Como sus rivales, la compañía sufrió un descenso significativo en publicidad en las últimas semanas de marzo, aunque dice que se estabilizó en abril. Eso puede no durar: depende en parte de 8 millones de pymes de todo el mundo.

Alphabet ha aplazado su plan de fichar 20.000 personas este año y va a reducir presupuesto de marketing. El Apple no descarta recortar empleo, especialmente en tiendas. Pero Facebook se atiene a su plan de contratar 10.000 personas en sus equipos de productos e ingeniería este año, aunque puede que reduzca algunos gastos.

También está comprando crecimiento en el extranjero. Debido a la presión política y a los antimonopolio, no puede hacer grandes compras en EE UU o Europa, y está excluida de China. Pero va a comprar un 10% de Jio Platforms, la unidad digital de Reliance Industries, de Mukesh Ambani.

Los 60.000 millones de efectivo de Facebook la aíslan del daño inmediato. Pero Alphabet está teniendo más cautela pese a sus 117.000 millones, y Apple tiene más de 200.000 millones.

Ayuda el control casi total de Zuckerberg. La estructura accionarial le da casi el 60% de los votos, y está consolidando su control del consejo. Susan Desmond-Hellmann se fue, supuestamente por salud y familia, aunque acaba de entrar en el consejo de Pfizer. Y ha fichado al CEO de Dropbox (y amigo de Zuckerberg) Drew Houston.

En enero, Facebook dijo que elevaría en 10.000 millones su programa de recompra de acciones de 24.000 millones. Eso será lo único a lo que se puedan agarrar los propietarios más prudentes mientras Zuckerberg siga al ataque.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías