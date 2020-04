Lyxor prepara una clase virtual para sacar partido de los ETF temáticos

La gestora de fondos cotizados (ETF) de Société Générale, Lyxor, prepara una masterclass sobre productos temáticos el 6 de mayo a las tres de la tarde (hora española).

El cambio masivo a trabajar desde casa ha involucrado a millones de personas en la economía digital. Mientras tanto, las preocupaciones sobre la salud han impulsado debates sobre el futuro de la movilidad y sobre cómo la tecnología inteligente de Lyxor discutirá estos cambios, sus implicaciones y cómo los ha plasmado en sus nuevos ETF temáticos en un evento virtual.

En él participarán expertos de Lyxor y de MSCI, junto con líderes de opinión de los cinco temas que creemos más relevantes hoy en día para los inversores: disruptive technology, digital economy, smart cities, future mobility y millenials. Lyxor afirma que es "un evento interactivo de 50 minutos con encuestas, tendrá un Q&A sin restricciones y la oportunidad de profundizar en cualquier tema.

Lo presenará la periodista Nadine Dereza y participarán Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETF, Chanchal Samadder Head of Product Strategy en Lyxor ETF, y Stuart Doole Managing Director, Global Head of New Product Development Index Research en MSCI.

Sera retransmitido en inglés y cualquiera puede participar, pero las plazas son limitadas", por lo que requiere registro previo.