Escrivá descarta bajar las pensiones y tendrá listo el ingreso mínimo en la segunda quincena de mayo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el Gobierno no recortará las pensiones pese al aumento del déficit y de la deuda pública que conllevará la crisis sanitaria en España y las medidas de protecciónde rentas adoptadas

por el Gobierno. En ese marco, ha concretado también que su departamento baraja llevar un proyecto de ingreso mínimo vital al Consejo de Ministros en la segunda mitad de mayo.



Escrivá, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha subrayado que, antes de la crisis del Covid-19, existía ya un consenso "bastante alto" en el Parlamento para garantizar y proteger el poder adquisitivo de las pensiones y espera que, cuando este asunto vuelva a ser prioritario, se apruebe finalmente en las Cortes.



El ministro ha afirmado que la deuda pública aumentará "de manera significativa" por el coronavirus y las medidas para hacer frente a la crisis que ha originado la pandemia, pero ha subrayado que esta subida será de una sola vez y que "no pone en peligro la sostenibilidad de las

cuentas públicas".



En todo caso, ha explicado, lo único que sucederá es que la actual crisis retrasará algunos años la senda de reconducción de la deuda pública a niveles de convergencia. "Eso no quita para que nos tengamos que esforzar en ir avanzando en la sostenibilidad de las cuentas públicas", ha precisado.



Escrivá ha señalado además que "en ningún caso" España llegará a alcanzar una deuda pública del 120% del PIB. "Me parece una cifra altísima, no creo que se llegue en ningún caso a esa cifra, van a ser cifras más bajas", ha apuntado.



El ministro ha indicado que lo que diferencia a esta crisis de la anterior, la de 2008, es que en la actual se ha puesto en marcha toda una red de protección de rentas para 5,5 millones de personas. En ese contexto, ha precisado que su equipo sigue trabajando y cruzando datos con la Agencia Tributaria, las comunidades y los ayuntamientos para tener un proyecto de ingreso mínimo vital listo para llevar al Consejo de Ministros en la segunda mitad del mes de mayo.

El momento de aprobación de esta nueva renta, que completará otras muy bajas de más de un millón de familias, fue objeto de polémica hace unas semanas, ante la demanda de la parte de Unidas Podemos del Gobierno de aprobar con mayor rapidez un ingreso mínimo temporal a la espera de que hubiera uno definitivo. Finalmente, Escrivá se comprometió a tener listo su proyecto en mayo.