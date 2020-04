Barcelona dará 300 euros a autónomos para cubrir el 100% de la cotización mínima

El Ayuntamiento de Barcelona dará 300 euros para cubrir el 100% de la cotización mínima a autónomos de la ciudad que hayan visto disminuir en más de un 75% sus ingresos o se hayan visto forzados a cerrar su negocio debido a la crisis del Covid-19.

La convocatoria, con una dotación de cinco millones de euros, comienza el 20 de mayo y terminará el 30 de septiembre, hasta agotar el crédito disponible.

Esta ayuda municipal es para los autónomos que ya reciben la Prestación Extraordinaria del Gobierno RD 8/2020, de 17 marzo, que es de un 70% de la cotización mínima (661 euros), y la complementa hasta el 100% (961 euros).

Por otra parte, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha anunciado que la Conselleria de Trabajo de la Generalitat está estudiando una medida de emergencia de 200 euros para trabajadores afectados por un ERTE, personas en paro y autónomos que "tardarán en recibir la prestación" del Estado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Aragonès ha explicado que se trataría de una "inyección de urgencia" de 200 euros por persona, porque ha asegurado que las economías familiares están muy tensionadas, y ha sostenido que estas ayudas se destinarán a autónomos que no tengan capacidad de ingresos.

El vicepresidente también ha reclamado que el Estado haga transferencias económicas a las comunidades autónomas para gestionar la emergencia sanitaria: "Ellos no están pidiendo otra cosa a Europa que no pidamos nosotros".

Así, ha pedido que se cree un fondo específico para hacer frente al incremento de gastos generado por el Covid-19, para lo que ha dicho que el Gobierno debe hacer una previsión de gastos de todo el Estado.

El conseller de Economía ha afirmado que el Estado es quien tiene capacidad de endeudarse y ha reclamado que no se hagan préstamos a los territorios sino transferencias, porque considera que no es una crisis de sobreendeudamiento, sino una paralización económica y no tendría sentido "salir con una mochila de deuda más grande".