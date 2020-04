Una enseñanza internacional de calidad a la medida de cada alumno

Las pruebas de acceso a la universidad representan un momento clave para miles de estudiantes. Durante un par de días tendrán que demostrar sus conocimientos y conseguir así el pasaporte a la carrera que deseen. En la coyuntura actual, ese momento está lleno de dudas. La incertidumbre que provoca enfrentarse a esta prueba en las condiciones actuales se ve incrementada si se plantean estudiar en inglés y hacer una carrera internacional, y creen que la única manera de hacerlo es estudiando fuera de España.

Sin embargo, estudiar en una universidad americana y vivir en España es posible. En concreto estudiando en el campus de Madrid de Schiller International University. Desde hace medio siglo, Schiller International University (SIU) forma a miles de alumnos de un centenar de nacionalidades en diferentes Grados y Posgrados relacionados con el mundo de la economía y los negocios, las relaciones internacionales y el turismo en sus cuatros campus (Madrid, París, Heidelberg y Florida).

Además, les ofrece la posibilidad de rotar entre sus sedes cada semestre, tantas veces como quieran a lo largo de la carrera, sin papeleos ni costes adicionales, algo difícil de encontrar en la oferta universitaria existente en España. Así, por ejemplo, en el caso de los alumnos españoles pueden empezar en su campus de Madrid y continuar sus estudios en los diferentes campus que la universidad posee en Europa y Estados Unidos. Schiller International University cuenta con el reconocimiento de la Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) y de la Florida State Comission for Independent Education para impartir títulos universitarios americanos. Y es reconocida como centro superior universitario por la Comunidad de Madrid y por el Rectorat de l'Academie de Paris y las autoridades educativas alemanas.

Una carrera, dos títulos

Una de las ventajas diferenciadoras de SIU es la doble titulación que la universidad proporciona a sus graduados y posgraduados. Gracias al acuerdo firmado en 2015 con la universidad británica de Roehampton, cuando los universitarios de Schiller acaban sus estudios no solo cuentan con el título americano que expide Schiller, sino también con el de la universidad británica, válido en cualquiera de los 45 países del espacio de Bolonia y de la Commonwealth.

Los estudiantes cursan las mismas asignaturas tanto para Schiller como para Roehampton, pero cuentan con dos expedientes académicos desde el momento de matricularse, lo que supone una doble evaluación que debe responder a los requisitos de ambas universidades. De esta manera se asegura uniformidad e imparcialidad del profesorado y el mayor rigor académico. La doble titulación permite acceder más fácilmente a un mercado laboral global, tanto en América donde se reconoce el título de Estados Unidos, como en Europa y Asia donde se requiere más el título británico.