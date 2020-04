Alcampo empieza a vender tecnología y electrónica por Whatsapp

La venta telemática ha disparado su demanda en las semanas de confinamiento en España. Las compañías de distribución se afanan por adaptar sus canales de venta para un volumen de peticiones para los que no estaban preparados, sobre todo en el apartado de la alimentación, a la vez que plantean alternativas para dar salida al resto de productos no alimenticios y que no pueden vender por el cierre del comercio.

La última en hacerlo es Alcampo, que ha puesto en marcha un servicio de venta de electrodomésticos y productos tecnológicos a través de WhatsApp Bussines la variante del servicio de mensajería instantánea dirigido a profesionales. A través del mismo, el cliente puede conectar directamente con el vendedor a través del chat, de videollamada o de llamada por voz.

En el caso de Alcampo, estos vendedores son una veintena de hipermercados ubicados en la Comunidad de Madrid y Cataluña. Estos vienen detallados en el siguiente enlace. Según la empresa, los profesionales de Alcampo que contestan a las peticiones de los clientes llevan a cabo un asesoramiento en tiempo real, enviando fotos o vídeos de los productos en los que estos están interesados. Una vez hecha la compra, el pedido es recibido en el domicilio en un plazo de entre 48 y 72 horas, realizando el pago únicamente con tarjeta en el momento de la entrega del mismo. Según la empresa, este servicio está dirigido a personas "que deseen un asesoramiento personalizado y que, por las circunstancias actuales no pueden realizar las compras de estos productos físicamente".

En paralelo, Alcampo continúa con la venta online de productos de alimentación, y también de no alimentación, en su web www.alcampo.es, aunque la alta demanda ha incrementado de forma considerable los plazos de entrega.

Otras cadenas también se afanan por movilizar su stock de productos de no alimentación a través de internet. El Corte Inglés, por ejemplo, inició un servicio de envío a domicilio en el mismo día de forma gratuita para pedidos superiores a 20 euros. Carrefour también ha reforzado la venta telemática de productos de electrónica, bazar, hogar y textil a través de la venta telefónica y su web, ofreciendo el surtido completo de sus hipermercados.