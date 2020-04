Desde el día 14 de marzo vivimos cada día pendientes de la cifra de contagiados y de fallecidos; aguantamos la respiración, contamos, recontamos y sentimos profundamente estas pérdidas que nos están obligando a sacar lo mejor de nosotros para seguir adelante sin perder la tranquilidad y la esperanza. Desgraciadamente, no es la única cifra de la que estamos pendientes. Hace unos días, conocíamos el desolador panorama que está dejando esta pandemia en el mercado laboral. Hay sectores enteros, empresarios y autónomos que, debido a la perspectiva de no recuperar sus ingresos en un plazo razonable, no están pudiendo aguantar sus plantillas, como sin duda hubiera sido su deseo.

El tiempo que vivimos es excepcional y nos está siendo imposible trabajar con puntos de referencia porque, por suerte, hasta ahora no nos habíamos tenido que enfrentar a nada parecido. Por ello, se están sucediendo, sin solución de continuidad, unas veces con acierto y otras sin él, decisiones económicas y laborales para minimizar el impacto de la pandemia. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno para que las empresas puedan tener una oportunidad de continuar y sobre todo de mantener sus puestos de trabajo, una vez se pueda volver a la normalidad, están los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor. Los cambios introducidos en este procedimiento han sido bien acogidos por sectores que, de otro modo, se hubieran visto abocados a recortar sus plantillas casi de un día para otro para asegurar su continuidad.

El de los concesionarios de automoción, casi 5.000 empresas que representan el 3% de nuestro PIB, es uno de los sectores que está usando masivamente este mecanismo porque, por las características de sus negocios, es la única herramienta para salvaguardar el empleo y también para impulsar la actividad lo más rápidamente posible. Más de 150.000 trabajadores de los concesionarios (el 90% de sus plantillas), han entrado en estos ERTE, lo que da una idea de la magnitud del impacto que está teniendo esta crisis sobre el automóvil. Según nuestros cálculos, los concesionarios dejarán de facturar más de 2.500 millones de euros en estos dos meses de parálisis.

Pero, como #Estonotienequeparar, el compromiso de los concesionarios tampoco ha parado, por lo que están manteniendo operativos cerca de 10.000 trabajadores fundamentalmente en sus talleres para asegurar que los sectores esenciales puedan seguir moviéndose lo hagan: logística, transporte, sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, maquinaria agrícola, etc. Pese a la incertidumbre, los concesionarios tienen dos cosas claras: la caligrafía de la recuperación para la automoción no será en V y sin nuevas medidas extraordinarias, muchos de ellos estarán en serios apuros. Los ERTE a los que se han acogido han parado el primer golpe, dejando sus negocios en un estado latente que durará hasta que acabe el estado de alarma. Y ese será el punto crítico: ¿Qué hacer después? Después será necesario reactivar su maquinaria comercial y de servicio, pero se encontrarán con una demanda que será una décima parte de la que había, tanto en sus exposiciones como en sus talleres. En definitiva, sus negocios, como el de tantos otros sectores, correrán peligro. Por ello, sin tardanza, hay que dibujar esas medidas extraordinarias que permitan aguantar a las empresas mientras vuelve el mercado. Porque, sin empresas, no habrá ni recuperación ni puestos de trabajo ni bienestar social.

No podemos permitir que se necrose el tejido empresarial que conforma el sector de los concesionarios, por el peso que tiene y porque es una palanca fabulosa que tira de la economía y del consumo cuando la crisis llama a nuestra puerta. Y se pueden ir dando pasos en línea con los ya dados y sin perder de vista el objetivo prioritario: salvar empleos. Por eso, nuestra propuesta es, una vez se acabe el estado de alarma, que los ERTE tengan una continuidad y se adapten al nivel de actividad que vayan teniendo los concesionarios.

El tiempo, en esta crisis, también juega un papel esencial, por lo que, de cara a la flexibilización y agilidad en sus tramitaciones, evitando mayor colapso en la administración y disparidad de criterios entre las diferentes comunidades autónomas (un problema con el que nos hemos encontrado en las últimas semanas) pensamos que sería muy operativo y pertinente establecer, para una segunda fase, un ERTE sectorial por productividad y causas económicas para la distribución del automóvil, teniendo en cuenta, como he indicado anteriormente, el peso en el empleo y en la economía local y nacional que sustenta.

Este será el paso que marcará, en muchos casos, la diferencia entre salvar o no salvar empleos; entre salvar o no a las empresas. Detrás tendrá que venir reactivar y estimular la demanda, así como otras medidas que habrán de ser trabajadas ya, estos días y no más tarde, entre el sector, Gobierno, partidos políticos, comunidades autónomas y sindicatos.

Pese a la situación tan adversa que vivimos, no podemos ni debemos dejarnos llevar por el desánimo, hay que buscar la calma y el consenso que permita tomar decisiones pegadas a la realidad de las empresas, detrás de las que hay personas, familias, necesidades, ilusiones, planes de futuro… El sector de la automoción ha demostrado en otras ocasiones, no muy lejanas, que es capaz de sobreponerse a la crisis y que siempre, siempre vuelve para seguir siendo un pilar esencial de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Marta Blázquez es Vicepresidenta Ejecutiva de Faconauto