Viajes El Corte Inglés plantea reducir jornada y salario al 90% de su plantilla hasta marzo de 2021

La mayor agencia de viajes de España prepara un ajuste sin precedentes. A la espera de que la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) apruebe la fusión entre Globalia y Barceló, que daría lugar a la mayor compañía en España, ese puesto lo sigue ocupando Viajes El Corté Inglés, con una facturación anual de 2.722 millones y 600 puntos de ventas.

La dimensión del impacto que la crisis del coronavirus va a tener en el sector turístico se puede comprobar en el plan de ajuste que negocia la compañía con los sindicatos. Viajes El Corte Inglés presentó a finales de marzo un ERTE por fuerza mayor ligado al coronavirus para 1.900 empleados (no pagará las cotizaciones de los afectados, pero tendrá que mantener los puestos de trabajo durante seis meses desde que acabe el estado de alarma) y ya negocia la presentación de otro expediente por causas productivas, que afectaría a 4.500 trabajadores, que entrará en vigor cuando acabe el estado de alarma y que implicará una reducción de salario y jornada diferenciada por departamentos.

La segunda gran diferencia con respecto a los ERTE por fuerza mayor es que estos ajustes no se ceñirían a la vigencia del estado de alarma, sino que prolongarían hasta marzo de 2021, lo que anticipa que dan por perdido el negocio hasta el próximo verano.

Fuentes sindicales consultadas por Efe revelan que la primera propuesta de la compañía recoge una reducción de jornada y salario del 60 % para el área corporativa y servicios centrales, del 50% para el área vacacional y mantenimiento y soporte web, mientras que la rebaja se limitaría al 25% al área de atención telefónica, donde se concentran los sueldos má bajos. Por su parte, los trabajadores reclaman que el ERTE por causas productivas no se prolongue más allá de seis meses y que no haya recortes en las pagas extraordinarias ni en las vacaciones. Asimismo demandan que la reducción de jornada no se haga en un porcentaje de horas al día, sino que vayan sumando hasta juntar días completos.