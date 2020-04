Hello Auto, la aseguradora de coche que te avisa antes de que se acabe la batería

Hello Auto, la primera neoaseguradora española con licencia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ha diseñado una nueva funcionalidad pionera en tecnología de movilidad que avisa a sus clientes del estado de la batería de su coche, evitando el riesgo de descarga.

"En el estado de alarma decretado por el coronavirus (Covid-19) esta función es de gran utilidad ante la reducción de uso del vehículo que se está experimentando, que la Dirección General de Tráfico cuantifica en una media del 70%", explica en una nota.

Un coche aparcado necesita energía de mantenimiento para alimentar los diferentes elementos que siempre están activos, como sensores, alarmas u otros, y estos, aunque tengan baterías internas, pueden provocar que nuestro coche se quede sin batería lentamente, explica en un comunicado.

Ante esta situación, Hello Auto ha añadido a sus servicios el poder recibir un aviso en el caso de la batería presente un volumen bajo de carga, pudiendo evitar la que la batería quede descargada por completo. La aseguradora recomienda arrancarlo y mantenerlo en un régimen algo más alto que ralentí, unas 2.000 revoluciones aproximadamente, durante unos 10 minutos, una vez a la semana. La vida útil media de una batería de coche actual está entre tres y seis año, añade la empresa.

Esta cifra puede variar dependiendo de varios factores, que serán los que incidan especialmente en que no se quede el coche sin batería, como son la calidad de la batería, condiciones climáticas y la frecuencia de uso del coche. “Hello Auto sigue trabajando para poder desarrollar nuevas funcionalidades y aplicaciones que ayuden a cuidar y proteger el vehículo, así como facilitar la vida de sus clientes. Con Hello Auto se ganará en seguridad, tiempo y experiencia para el usuario”, explica Martín Martínez, director de Negocio de Hello Auto.