Cabify lanza un servicio para envío de paquetes en sus vehículos durante el estado de alarma

Cabify, empresa de transporte de viajeros a través de coches VTC, ha lanzado hoy en España un nuevo servicio de paquetería para el envío de paquetes en sus vehículos durante la vigencia del confinamiento y al amparo de la facilidad al transporte de mercancías establecida en el decreto-ley de declaración del estado de alarma. La compañía explica que el objetivo de Cabify Envíos, nombre que recibe el servicio, es facilitar que los ciudadanos no tengan que salir de casa, sino que haya una solución de movilidad que les ayude a enviar o recibir aquello que necesiten.

El nuevo servicio de reparto puerta a puerta está disponible desde la app de Cabify, tanto para usuarios particulares como para quien utilice Cabify Empresas en Madrid.

La empresa detalla que los envíos se hacen en los maleteros de sus coches, por tanto, las condiciones para utilizar el servicio es que el producto pueda caber en el maletero de los vehículos de la compañía (medidas máximas de 85x95x50 cm y un volumen no superior a 341 litros), y que el conductor no se encargue de la carga ni de la descarga.

El conductor, de hecho, realiza la apertura del maletero desde el interior del vehículo, para que el remitente realice la carga y, luego, el receptor haga directamente la descarga, sin entrar ninguno de los dos en contacto con el trabajador de Cabify. Cabify también advirte que este nuevo servicio solo admitirá pagos electrónicos (el mínimo es de 10 euros) y tendrá opción diurna únicamente (de 8.00 a 23.59 horas).

El usuario puede acceder a esta nueva categoría desde la app, en la que aparecerá ‘Cabify Envíos’. Tras solicitar el trayecto y aceptar el precio, se le pedirá que introduzca los datos personales del receptor (dirección y persona de contacto), que el conductor podrá consultar en todo momento.

Desde Cabify, además, se están estudiando diversas soluciones para compañías y organizaciones a través de Cabify Empresas, ya que la categoría ‘Envíos’ estará operativa también para clientes y potenciales clientes de esta división.

Cabify señala que la iniciativa es temporal, ya que los VTC no pueden hacer transporte de mercancías. Solo se hará durante el tiempo que dure el estado de alarma. Y es que según la compañía, en el estado de alarma (prorrogado hasta el 26 de abril) caben condiciones extraordinarias "con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia", según recoge el decreto.

La compañía por el momento no transporta compras 'online'. No obstante, no lo descarta dado que "está estudiando diversas soluciones para compañías y organizaciones con las que está abierta a alcanzar acuerdos".

Cabify Envíos arranca en Madrid con la previsión de extenderlo "en las próximas semanas" al resto de la decena de ciudades en las que Cabify está presente a través de su servicio de VTC. La compañía también ha puesto en marcha este servicio en Santiago de Chile y en Sao Paulo.