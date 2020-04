WhatsApp pone coto a la propagación de mensajes 'altamente reenviados'

Desde que WhatsApp incluyó su famosa opción de reenviar mensajes, somos muchos los que a diario decidimos compartir gran parte de esos contenidos que terminan en nuestros chats con otros grupos y contactos. De esta manera, se produce un ruido constante de imágenes, vídeos o enlaces a redes sociales que van y vienen llenando de ruido todas las comunicaciones.

Y si algo ha traído la crisis del coronavirus, y la cuarentena que nos ha tocado vivir encerrados en casa, es que el uso de WhatsApp y de los mensajes reenviados se ha multiplicado por... ¿diez, veinte, treinta? Y ahora, con cada jornada de encierro que pasa, los chats se llenan de contenidos que en ocasiones propagan bulos, fake news y teorías de la conspiración.

WhatsApp pone coto a esos envíos masivos

El caso es que de todos esos mensajes que nos llegan, y que luego acabamos reenviando a otros chats, hay unos que son especialmente infecciosos: los llamados por WhatsApp como 'altamente reenviados' y que los podéis identificar porque el icono tiene una flecha doble, y no una simple como ocurre con los contenidos que no se han propagado tan rápido.

Estos mensajes 'altamente reenviados' son los que provocan que las fake news, los bulos, etc. se viralicen, llegando a centenares de millones de chats en muy poco tiempo. Por lo que desde WhatsApp han decidido tomar cartas en el asunto y, a partir de ahora, todos esos mensajes solo podremos reenviarlos a un único chat a la vez.

Mensajes altamente reenviados de WhatsApp.

Es decir, en vez de abrir el menú de reenvío para seleccionar varios chats a la vez, y enviar ese contenido sin limitación alguna, desde la app han creído conveniente poner coto a esa velocidad de propagación de mensajes que, muchas veces, no ayudan a la situación general. ¿Significa esto una especie de censura? No, porque no existe un veto concreto a un tipo de contenido, sino al concepto mismo de mensaje 'altamente reenviado'.

Esta medida la han tomado desde la aplicación porque, según el comunicado de prensa que han publicado, "hemos visto un aumento significativo en la cantidad de reenvíos, que los usuarios consideran que puede ser abrumador y puede contribuir a propagar desinformación. Creemos que es importante disminuir la transmisión de estos mensajes para mantener WhatsApp como espacio para la conversación personal".

Estas búsqueda de un mejor ambiente dentro de WhatsApp van acompañadas por la puesta en marcha, en las últimas semanas, de iniciativas como poner a disposición de los usuarios chatbots de la OMS con información verificada contra el coronavirus, etc. Esperemos que medidas como estas ayuden a mantener un ecosistema más sano y positivo.