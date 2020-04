El Eurogrupo sigue dividido por la emisión de deuda y las condiciones del MEDE

“Hay margen para la solidaridad dentro de los instrumentos ya existentes. Tenemos que explotar estas herramientas por completo y permanecer abiertos a hacer más”. Esto dijeron el lunes Ursula von der Leyen, Charles Michel y Mário Centeno, los respectivos presidentes de la Comisión, el Consejo y el Eurogrupo, dejando de alguna forma claras cuáles eran las intenciones de Europa a la hora de buscar una respuesta común a la crisis del Covid-19. Al trío tendría que haberse unido el presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, quien finalmente no fue invitado a una reunión conjunta con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

La anécdota explica de alguna forma la posición en la que ha quedado Italia, el país europeo más castigado por la epidemia y el único que se ha mantenido firme hasta el comienzo del Eurogrupo, esta tarde, rechazando el MEDE y abogando por la emisión de coronabonos. La reunión de los ministros de Economía y Finanzas sigue en marcha. Prevista para las 15h, su comienzo se retrasó hasta las 16h. Tras tres horas de primeros intercambios e impresiones, volvió a prorrogarse primero una hora, y finalmente dos. Nada nuevo.

Los líderes de las instituciones europeas habían sido encomendados a elaborar una propuesta para presentar a los ministros de Economía de la Unión. Todo, tras la profunda brecha que se abrió hace un par de semanas entre los líderes políticos de la UE, con dos bandos, el del norte y el del sur, claramente enfrentados. El sur, liderado entonces por Italia, Francia y España, pedía mutualizar la deuda –con los famosos coronabonos– y estaba dispuesto a hacer uso del MEDE, el fondo de rescate europeo, siempre y cuando fuese sin condiciones. El norte, encabezado por Alemania, Holanda y Austria, prefería poner en marcha el MEDE con ciertos intereses, y de ninguna forma compartir riesgo.

La propuesta de Europa, discutida y debatida fuertemente en la tarde noche del martes, finalmente se materializó en una suerte de mezcla que se nutre de los instrumentos ya existentes, y que no convence a Italia, que se queda sola en sus posiciones. España parece apoyarla si luego hay reactivación económica y Francia ha mutado hacia posiciones algo más pragmáticas. La movilización total del plan roza los 500.000 millones de euros. Se basa en las ayudas propuestas por la Comisión para luchar contra el paro (100.000 millones), en la inyección del Banco Europeo de Inversiones (hasta 200.000) y en la activación de parte del MEDE y sus créditos (cerca de 200.000 millones).

En esta ocasión, respecto al último punto, el norte parece haber aceptado que la condicionalidad inicial debe ser muy baja, pero no hay acuerdo a la hora de fijar la frontera. El norte también ha cedido en que una parte minoritaria del fondo del MEDE (la que se use inicialmente) no tenga que estar sujeta a los pactos de estabilidad ni recogida en un Memorando. De mutualizar deuda ni se habla. Austria y Holanda, de hecho, corroboraron de nuevo su veto antes de la videoconferencia.

España, tal y como explicó antes del Eurogrupo la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, parece aceptar una condicionalidad light del MEDE. Pero pide algún tipo de mutualización futura para reactivar la economía tras la crisis. Que estos mecanismos “se llamen eurobonos o coronabonos es secundario, lo más importante es que estemos unidos en los mercados para recuperarnos sin que aumenten las divergencias en el conjunto de la Unión”. Lo que no es aceptable, añadió, es que “cada país haga frente solo a los costes derivados de esta emergencia”. Por eso España está trabajando para sacar adelante diferentes mecanismos de mutualización, con el objetivo de buscar un vehículo, o bien nuevo o que se incluya dentro del Marco Financiero Plurianual. Francia también parece estar por la labor de apoyar una propuesta parecida. No así Italia.

El país transalpino rechaza que el MEDE sea la primera línea de defensa y España acepta que estos préstamos estén solo vinculados a adoptar medidas para responder a la pandemia, pero algunos países del norte abogan por una mayor condicionalidad. También surgen dudas sobre la propuesta de la Comisión para crear un fondo temporal de 100.000 millones común contra el desempleo, una herramienta bautizada como Sure. Un grupo de Estados, liderados por Países Bajos, quiere definir con claridad cuál será la duración de este instrumento y, además, ampliar su alcance para que no solo sirva para evitar despidos.