¿Qué supermercados cierran y qué días esta Semana Santa?

El estado alarma decretado en España desde hace semanas ha convertido los supermercados en un servicio esencial para la población. Un servicio que, como es habitual en Semana Santa, ve limitados los días de apertura debido a los festivos, necesarios más que nunca para unos trabajadores que vienen trabajando casi sin descanso para garantizar el abastecimiento de la población.También será así en la Semana Santa más atípica de la historia reciente de España.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lanzó este lunes una campaña para planificar las compras durante estos días y evitar cuellos de botella en los supermercados. Sin embargo, la política de horarios comerciales es responsabilidad de cada Comunidad Autónoma, incluso con distintas excepciones según provincias y localidades, y por tanto hay diferencias entre unas y otras. Incluso los festivos no son tal dependiendo de cada territorio

Por tanto, y siempre como regla general, los usuarios deben tener en cuenta lo siguiente:

- La Comunidad de Madrid tiene una libertad total de horarios, por lo que los supermercados que así lo decidan pueden abrir todos los días. Andalucía también permite libertad total a las tiendas de conveniencia de entre 300 y 500 metros cuadrados. También cuentan con libertad las llamadas a Zonas de Gran Afluencia Turística, calles o áreas concretas de ciudades de especial trasiego turístico.

- La apertura en Jueves Santo está permitida por las legislaciones de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Galicia, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Baleares, Navarra, Murcia, Asturias, La Rioja y Melilla, además de la Comunidad de Madrid donde la libertad es total y los que cumplen con las condiciones de la Junta de Andalucía. Así consta en los calendarios que ha fijado cada autonomía para este 2020 y que recoge el Ministerio. Castilla-La Mancha también fijó este día en el listado inicial, pero se ha desmarcado una vez desatada la crisis del Covid-19 suprimiendo esta fecha. Esto despertó la respuesta del Gobierno central pidiendo a las regiones mantener los calendarios.

- El Viernes Santo pueden abrir los establecimientos de la Comunidad Valenciana y Navarra.

- El sábado es un día normal, por lo que los supermercados estarán abiertos en toda España durante esa fecha.

- El Domingo de Resurrección también es una excepción fijada por la Comunidad Valenciana y La Rioja para la apertura comercial.

- Lunes de Pascua: es festivo en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Castilla-La Mancha lo había fijado como excepción, pero como en el caso del Jueves Santo, ha dado marcha atrás.

Sin embargo, a esto hay que sumar que cada región tiene sus particularidades, dejando cierta libertad a los municipios para elegir otros días de aperturas, a lo que hay que sumar que cada empresa de distribución alimentaria tiene sus propias políticas con los festivos.

Por tanto, y de nuevo como una aproximación general, ¿qué supermercados van a cerrar esta Semana Santa y qué días?

Mercadona

La principal cadena de supermercados de España no varía su política respecto a los festivos. Es decir, no abre en ninguna Comunidad Autónoma donde sea fiesta, aunque la legislación lo permita. Hay que recordar que Mercadona no abre ningún domingo, tampoco en Madrid.

Por tanto, el grupo que preside Juan Roig solo abrirá el Jueves Santo en Cataluña y Comunidad Valenciana, donde ese es un día laborable. El Viernes Santo, fiesta nacional, no abrirá en ningún sitio. Sí el sábado, de 9:00 a 19:00. El domingo, de nuevo festivo, volverá a cerrar, algo que también hará el lunes en las autonomías donde ese día tampoco es laborable.

Dia

Dia ha sido una de las cadenas que más cuota de mercado han ganado en las últimas semanas, gracias a su concepto de proximidad y su mayor capilaridad. Su estrategia de aperturas para esta semana es diferente a la de Mercadona.

El único día donde sus supermercados cerrarán en toda España será el Viernes Santo, también en la Comunidad de Madrid. Sin embargo abrirá jueves y domingo allí donde la legislación lo permita [ver excepciones autonómicas arriba], igual que el lunes en las regiones donde sea festivo.

Lidl

Lidl se queda en un modelo híbrido. La empresa dice a este periódico que tiene previsto abrir los festivos (jueves, viernes y domingo) en horario reducido, de 10:00 a 15:00, aunque "algunas de nuestras tiendas pueden no ajustarse a esta norma general por distintos motivos", que no especifica. Lidl recomienda consultar este enlace para buscar tienda por tienda.

En él, se puede apreciar que prácticamente todos los supermercados de la Comunidad de Madrid indican que estarán cerrados el Viernes Santo, pese a que es la región con mayor libertad comercial y a que la intención de Lidl es abrir en las regiones donde "esté permitido". La empresa no explicó a qué se debe esta circunstancia.

Alcampo

Los hipermercados y supermercados de Auchan Retail siguen una filosofía parecida a la de Dia. Es decir, sus tiendas abrirán los días festivos en todos aquellos lugares donde la normativa lo permite [ver lista de excepciones]. En Cataluña sí abrirá el Viernes Santo en Vilanova i la Geltru, donde el ayuntamiento sí permite abrir tanto el Viernes Santo como el domingo, pero no así el lunes 13, festivo en esta comunidad.

Carrefour

También como regla general, los supermercados de Carrefour, tanto Express como Market, abren en la Comunidad de Madrid todos los días, incluidos Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Lo mismo ocurre en ciertas zonas de Andalucía, Comunidad Valenciana y La Rioja, como puede consultarse en este enlace.

El Corte Inglés

En general, los establecimientos que mantiene abiertos El Corte Inglés para la venta de alimentación y otros productos, como parafarmacia, estarán abiertos este jueves salvo en Aragón y Castilla-La Mancha. El viernes en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco; y el domingo en Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Murcia.

Todos los días el servicio de Click & Car sí estará operativo.

Aldi

La cadena de origen alemán detalla en este enlace los horarios de cada uno de sus centros para los próximos días. Como consideraciones generales, abre todos los días todas sus tiendas en la Comunidad de Madrid; en Andalucía, depende de la provincia y de las tiendas, por lo que se recomienda consultar el enlace anterior; en Euskadi, entre jueves y lunes solo abrirán el sábado; mientras que casi todos los de Barcelona abren el jueves, que no es festivo allí, y cierran hasta el lunes aunque con excepciones, por lo que mejor consultar cada caso.

Ahorra Más

La cadena madrileña, que como Mercadona tampoco abre los domingos, confirma en su página web que sus supermercados permanecerán cerrados jueves, viernes y domingo, por lo que recomiendan realizar las compras con antelación.

Eroski

Las tiendas Eroski en País Vasco, Cantabria y Aragón permanecerán cerradas todos los días festivos oficiales en cada comunidad. Esto es, jueves, viernes, domingo y lunes en las dos primeras, y jueves, viernes y domingo en la comunidad aragonesa.

En Navarra sí abrirán las tiendas el Jueves Santo, aunque con horarios distintos. Los supermercados lo harán de 9:00 a 15:00 y los hipermercados de Pamplona y Tudela de 9:00 a 20:00. Lo mismo ocurre en La Rioja, es decir, también abrirán el Jueves Santo en los mismos horarios.

En todas las regiones donde Eroski tiene presencia, la empresa sí ha decidido adelantar la apertura del sábado en media hora, por lo que el horario ese día será de 8:30 a 20:00.

Consum

La enseña valenciana abrirá el jueves sus supermercados en Cataluña y la Comunidad Valenciana al ser día laborable. Sin embargo, como norma general ha establecido que no abrirá en ningún lugar durante los días festivos, una política similar a la fijada por Mercadona.

Sánchez Romero

La enseña, con supermercados solo en Madrid, abre el Jueves Santo las tiendas de Pozuelo y La Moraleja de 11:00 a 15.30, y las de Madahonda, Paseo de la Castellana, Arturo Soria y Castelló-Goya de 10:00 a 15:00. Los deSor Ángela de la Cruz, Mirasierra, Corazón de María y Puerta Hierro permanecerán cerrados. El Viernes Santo todas las tiendas estarán cerradas.

BM Supermercados

La enseña del grupo Uvesco tiene tiendas en País Vasco, Cantabria, Navarra y Madrid. En cada una de ellas regirán horarios diferentes.

En Euskadi solo dos tiendas abrirán los días festivos: las del complejo comercial Behobia, en Irún, de 10:00 a 14:00; y la del paseo Federico García Lorca, en San Sebastián, de 10:00 a 16:00. El sábado abrirán todas las que tienen horario ininterrumpido de 10:00 a 20.00, y de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 las que lo suelen tener partido.

En Cantabria, las tiendas BM en la calle Leonardo Rucabado en Castro Udiales y en la calle El Callejo de Laredo abrirán el lunes 13. Los demás festivos (jueves, viernes y domingo) permanecerán cerradas. En Navarra y La Rioja, BM Supermercados sí abrirá el Jueves Santo.

Supersol

Todas las tiendas de Supersol estarán cerradas tanto Jueves y Viernes Santo, como el domingo. En el resto de la semana, incluido el sábado, el horario es de 9:00 horas a 21:00.