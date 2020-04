La OPEP+ se reúne el lunes para acordar una reducción de la oferta de petróleo

La coalición de la OPEP+ está presionando para que otros grandes productores de petróleo se unan a ella en una profunda reducción de la producción mundial de crudo y frenen la histórica caída de los precios, una medida que hizo que los futuros subieran considerablemente. Un recorte global de 10 millones de barriles al día es un objetivo realista, según un delegado, que pidió mantener el anonimato. El barril de Brent avanza el ritmo de subida (un 9% hasta los 32 dólares) en las últimas horas tras conocerse que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, liderados por Arabia Saudita y Rusia, han programado una reunión virtual para el lunes y quieren que otras naciones se unan a las conversaciones lo antes posible.

La cifra de 10 millones fue anunciada por primera vez por el presidente Donald Trump el jueves, quien pidió un recorte coordinado de la producción. No dio ninguna indicación de si los EE.UU. participarían. Para Arabia Saudita, es esencial que los productores, incluidos los estadounidenses, se unan.Trump se reunirá con los ejecutivos del petróleo el viernes. El presidente ruso Vladimir Putin también se reunirá con los ejecutivos petroleros de su país.

Pero hay enormes obstáculos para cualquier acuerdo. Rusia se apresuró a negar el jueves que se había alcanzado algún acuerdo -aunque había dicho durante semanas que estaba abierto a las conversaciones. Incluso si se llegara a un acuerdo, un recorte de 10 millones de barriles apenas haría mella en el exceso de petróleo creado por las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Los comerciantes estiman que la demanda perdida podría ser tan alta como 35 millones de barriles al día. Y hasta ahora, no hay señales de ningún movimiento hacia una tregua. Arabia Saudita está aumentando sus exportaciones, como prometió hacer.

Pero diplomáticamente el panorama presenta matices. Durante varios días, Arabia Saudita no fue escuchada por Rusia: Moscú culpó al reino del colapso de los precios. Ahora, al decir que está listo para recortar, el reino ha puesto la responsabilidad en Moscú, obligando al Kremlin a revertir su oposición a los recortes.

El petróleo salta

El crudo Brent, que subió más del 40% el jueves después del anuncio de Trump antes de las ganancias de paring, subió un 11% el viernes. Todavía sigue lastrado por la bajada un 50% este año debido al parón de la demanda a cosnecuencia del coronavirus.

En algunos rincones del mercado, los precios físicos se han vuelto negativos y se espera que algunos productores empiecen a suspender la producción ya que no hay suficiente espacio para almacenar el exceso de crudo. Los buques cisterna se han llenado rápidamente, pues los barcos se están utilizando para el almacenamiento en lugar del transporte.

Las naciones productoras de petróleo de todo el mundo están sintiendo el dolor de la guerra de precios, que comenzó hace un mes después de que Rusia se negara a participar en recortes más profundos, diciendo que sólo extendería el acuerdo anterior. Arabia Saudita descartó agresivamente su crudo días después, en un movimiento para apoderarse de los clientes de los mercados tradicionales de Rusia.

Los productores de esquisto en los EE UU están víendose afectados y las finanzas nacionales están bajo presión. Rusia, por ejemplo, espera que el precio del petróleo se sitúe en 20 dólares por barril este año y aumentará los préstamos para compensar el déficit presupuestario.

Arabia Saudita también tendrá que hacer profundos recortes presupuestarios ya que el petróleo representa la gran mayoría de sus ingresos. El próximo paso del reino en la guerra de precios podría llegar tan pronto como el domingo, cuando fije los precios oficiales de sus exportaciones de crudo. Sin embargo, la operación podría ser pospuesta, como el mes pasado, para no perjudicar la reunión del lunes.

Las opciones de Washington

Trump se reunirá el viernes con los ejecutivos del petróleo. La Casa Blanca ha considerado la posibilidad de establecer aranceles a las importaciones de petróleo extranjero para proteger a los productores de EE UU, aunque la idea es rechazada por algunos asesores de Trump liderados por Larry Kudlow, el director del Consejo Económico Nacional, según personas familiarizadas con el tema.

La idea de un recorte de la producción estadounidense, probablemente ejecutado mediante la limitación de las exportaciones, también está sobre la mesa en la Casa Blanca, aunque muchos representantes de la industria petrolera han advertido que el enfoque haría que los Estados Unidos cedieran el mismo "dominio energético" que Trump ha celebrado repetidamente.

Trump dijo el jueves que esperaba un acuerdo, pero no mencionó el papel que jugaría EE UU. "Sería genial para Rusia, sería genial para Arabia Saudita... espero que hagan ese trato". En su tuit, Trump dijo que había hablado con el Príncipe Heredero Mohammad bin Salman, quien a su vez había hablado con Putin. Pero un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que la conversación no había tenido lugar y que no se había acordado ningún recorte de producción con los saudíes.

Rusia aún no ha confirmado su asistencia a la reunión de la OPEP+, pero lleva tiempo diciendo que está abierta a las conversaciones, y la industria puede verse obligada a recortar la producción de todos modos debido a la caída de la demanda, lo que podría reforzar una respuesta coordinada.