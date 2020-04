La pandemia permite redactar un testamento en casa y sin notario

Ológrafo. El testamento en caso de epidemia no es la única opción que habilita el Código Civil para declarar la última voluntad sin la presencia de un notario. Así, el artículo 678 recoge el testamento ológrafo, que debe prestarse de forma escrita y a mano (sin tachaduras ni borrones), no siendo válido redactarlo por ordenador. No es necesario que haya testigos. El testador, mayor de edad, debe entregarlo a una persona de su confianza, quien ha de presentarlo ante un notario en los diez días siguientes al fallecimiento. Este deberá constatar que la identidad del autor del testamento y el fallecido coinciden (a través, por ejemplo, de pruebas periciales). Una vez acreditado este punto, se podrá protocolizar.

Muerte inminente. Otra de las alternativas es el testamento por peligro inminente de muerte. Este modelo es muy similar al de en caso de epidemia, pero se diferencia en que requiere la presencia de cinco testigos mayores de 18 años. Tampoco es necesario plasmarlo de forma escrita, aunque sí es recomendable. Para poder recurrir a esta figura, el testador debe encontrarse ante una situación de riesgo extremo de fallecimiento. En este sentido, es llamativa una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que rechazó la validez de un testamento porque la causante, a pesar de hallarse en la UCI, tenía expectativas de mejorar, por lo que los magistrados consideraron que pudo solicitar la presencia de un notario.