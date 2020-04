Cómo encontrar rápidamente locales de comida a domicilio con Google Maps

Con la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, cerraron todos los locales al público por lo que solo nos quedó la oportunidad de pedir comida a domicilio o, en su defecto, a través de los servicios de recogida en los establecimientos y sin la opción de quedarnos allí a consumirlo. Es por eso que desde algunas aplicaciones se han esforzado por potenciar toda la información que tiene que ver con los locales que todavía quedan operativos.

Google Maps es una de esas aplicaciones que nos deja consultar los horarios de cada establecimiento pero, si tenemos que ir pestaña a pestaña buscando información de apertura y disponibilidad de enviarnos lo que pidamos, sería demasiado tedioso, por lo que han optado por una solución sencilla pero efectiva.

Un clic y tendrás la información disponible

Así las cosas, lo que ha hecho Google Maps es aprovechar una sección que tiene disponible en las apps de iOS y Android para priorizar esa información que es ahora la más demandada. De esta manera, tanto los locales que ofrecen comida para llevar, como aquellos que la sirven a domicilio, aparecen como criterios de búsqueda prioritarios a nuestro alrededor.

Podéis comprobarlo en las pantallas que adjuntamos, donde las dos pestañas principales destacadas tienen que ver con esas categorías y la tercera, con otro de los sectores que todavía se mantienen abiertos como son las gasolineras. De esta manera no tendremos que bucear buscando en otras partes de la aplicación para tener información con todas las alternativas para comer.

Google Maps con locales a domicilio.

Con esas pestañas ahí, lo único que hay que hacer es pulsar sobre la que nos interese para llegar a un mapa con muchos puntos activos que se corresponden con los locales que envían comida a domicilio. Además, veremos la hora de apertura así como la forma de hacer los encargos online, bien a través de otras apps, bien a través de las propias webs de los restaurantes.

En este caso nos hemos centrado en la comida para llevar o a domicilio, pero tenéis a continuación otras áreas que son igual de importantes en estos días de cuarentena forzada, como son los supermercados y las farmacias. A partir de ahí, la información disponible no es relevante ya que nos permite consultar los datos de cafeterías, hoteles y más. Y como bien sabéis, estas dos últimas categorías son de las que ya no están permitidas operar mientras no se levanten las medidas excepcionales del estado de alarma por el coronavirus.