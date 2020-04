Las cifras reales del empleo autónomo en marzo

En el mes de marzo 360.000 autónomos han solicitado el cese de actividad extraordinario con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. Desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) recuerdan que ese dato se suma a los 834.000 empleos que se han perdido en España hasta final de marzo.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, califica de “barbaridad” la caída del empleo y denuncia que en los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social no se contabilizan los casi tres millones de trabajadores que se han acogido a ERTE que ni están en la lista de paro ni en bajada de la Seguridad Social.

Abril y mayo “serán dramáticos”

El presidente de ATA augura unos meses de abril y mayo nada esperanzadores para el colectivo ni para el empleo. “Los meses de abril y mayo serán tremendos, dramáticos, para las cifras deempleo. Esperemos que en junio haya cambio de tendencia”, ha manifestado esperanzado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Según él, para que los datos muestren mejoría, el Gobierno tiene que “tomarse las cosas en serio. Una cosa es la crisis sanitaria cuyas medidas acatamos y no ponemos en duda y otra muy diferente la política económica y laboral que están llevando a cabo”, ha puntualizado.

A su juicio, el Gobierno debería apoyar más al colectivo de trabajadores autónomos para garantizar el mantenimiento del empleo. En su opinión, de no producirse dicho apoyo por parte del Gobierno, “si no se apoya de verdad a autónomos y empresas, no habrá hibernación, habrá glaciación en la economía española”.

Caída de autónomos

Por otro lado, desde ATA añaden que los datos facilitados por el Ministerio, los relativos a la afiliación de los autónomos no reflejan la situación real. Según señala, las estadísticas solo marcan una bajada de 5.380 autónomos en toda España. No obstante, desde la Asociación piensan que es mayor, por lo que la valoración la realizarán cuando se conozcan las estadísticas de último día de afiliación.