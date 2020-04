Los trabajadores afectados por expedientes temporales rondan los tres millones

Parados récord. Este jueves se conocerán las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo. Con muy alta probabilidad serán los peores datos del registro de paro de la historia, superando el avance de los 199.000 registrados en el mes de enero de 2009, cuando estaba en plena eclosión la crisis económica que arrancó en 2008. Los afectados por ERTE no aparecerán en el cómputo considerados como parados, puesto que tienen un empleo, aunque esté temporalmente suspendido. Si deben estar inscritos como demandantes de empleo, puesto que la normativa lo exige para poder cobrar la prestación. En el registro de la Seguridad Social, el número de cotizantes no necesariamente tiene que descender, puesto que mientras se percibe seguro de paro o subsidio se cotiza a la Seguridad Social desde las arcas públicas y desde las empresas; pero una buena parte de estos cotizantes no deben considerarse cotizantes ocupados, sino cotizantes desempleados.

Salto a los cuatro millones. El número de parados inscritos hasta el 29 de febrero en el SEPE era de 3,191 millones y con el avance de marzo podría acercarse a los cuatro millones, según algunas estimaciones no oficiales.