El temor a la reforma fiscal de PSOE y Podemos adelantó dividendos a 2019

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, descartó ayer suspender la recaudación de impuestos como el IRPF, IVA o Sociedades porque España necesita con urgencia esos ingresos para afrontar el ingente gasto público que conlleva afrontar la pandemia. Los sueldos de los sanitarios y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “no desaparecen”, ilustró. “Esta situación es excepcional, pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos”, dijo, recordando que se están facilitando “moratorias, sin intereses” para pymes y autónomos. “Pero no podemos abandonar el funcionamiento normal del sector público”, matizó en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. Calviño también rechazó que el permiso retribuido ante la paralización de la actividad no esencial sea costeado por las arcas públicas, como piden las empresas, pues “el Estado no puede reemplazar al conjunto de la economía”. Calviño, que también intervino en Telecinco, aseveró que el Ejecutivo “no ha parado de buscar financiación” para sufragar todas las medidas desplegadas movilizando todos los recursos disponibles, como los remanentes de organismos autónomos o los fondos destinados a políticas que al final no se van a poner en funcionamiento por la crisis del Covid-19.