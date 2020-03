Así es el certificado que el trabajador debe llevar encima si tiene que desplazarse a su puesto

El BOE ha publicado el modelo de certificado que deberán portar los trabajadores para justificar que deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo a pesar de las medidas de paralización decretadas por el Gobierno para todas las actividades consideradas no esenciales entre los días 30 de marzo y 9 de abril. Descargue el modelo oficial aquí.

El modelo de declaración responsable reconoce que ese trabajador continúa trabajando por pertenecer a sectores de actividades consideradas esenciales y, por tanto, puede continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.

El certificado está dirigido a "las personas trabajadoras por cuenta ajena" que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable. El pasado fin de semena, el el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que establece un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Los autónomos quedan fuera de ese permiso retribuido recuperable, ya que únicamente se aplica a las personas trabajadoras por cuenta ajena, dado que para los auónomos no podría hacerse efectiva ni la contraprestación económica ni la recuperación de horas.

El modelo recoge los datos de la empresa (domicilio, teléfono, dirección...), así como los datos de la persona representante. También indica los datos del trabajador y la declaración de que "reúne las condiciones para no acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020".

Por último, el certificado debe indicar que se expide "para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo".

