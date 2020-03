Empleadas hogar: El Gobierno ultima un subsidio para las trabajadoras del hogar

Mujer, latinoamericana, en muchos casos en situación irregular y sin afiliación a la Seguridad Social. Este es el perfil de un tercio de empleadas del hogar. Es el caso de Jimabel (nombre falso), hondureña, de 28 años, que llegó a España hace tres años y medio y limpia casas desde hace poco más de uno. Ella y sus tres compañeras de piso, todas trabajadoras del hogar de diferentes países de Centroamérica, se sienten “a la deriva”. Ninguna está regularizada ni afiliada a la Seguridad Social y dependen de la buena fe de sus empleadores para llegar a fin de mes y poder pagar la parte del alquiler de 300 euros que les corresponde, más gastos. “La incertidumbre es total; si alargan el estado de alarma más allá de abril, ¿quién me garantiza que mis jefes seguirán pagándome?”, se pregunta. Jimabel trabaja como externa limpiando tres domicilios ocho horas al día. Antes de que la pandemia comenzara a golpear con fuerza, su sueldo ascendía a 950 euros al mes. Ahora sus tres empleadores le han pedido que no vaya más y, por ahora, dos le han cancelado el sueldo. “A uno de mis empleadores le han hecho un ERTE y el otro es autónomo, ahora mi sueldo se ha reducido a 400 euros, no puedo seguir ayudando a mi mamá en Honduras y vivo con miedo; me dicen que me pagarán, pero ¿y si no lo hacen? Sería catastrófico”, dice. Su compañera de piso, una hondureña de 24 años, quedará confinada hoy con su empleadora por el mismo sueldo. Es eso o “la calle”, le dicen.