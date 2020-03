El permiso retribuido recuperable no aplica a quienes hagan teletrabajo

Las empresas que funcionen mediante el teletrabajo no se verán afectadas por el parón de actividad decretado por el Gobierno, según el cual no pueden acudir a su trabajo los empleados de las actividades consideradas no esenciales.

El texto del decreto permite amplias excepciones y entre ellas está la de las personas que realicen teletrabajo.

Así, según la norma, el permiso retribuido recuperable no afectará "a las personas trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia, salvo pacto en contrario entre el empleador y la representación legal de las personas trabajadoras a través de la negociación colectiva o, en ausencia de dicha representación, las propias personas trabajadoras".

El cese de actividad y el permiso retribuido tampoco afecta a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal en los días de vigencia del permiso regulado en el presente real decreto-ley, así como aquellas otras cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.

El Gobierno renunció a regular el teletrabajo en el decreto del estado de alarma, pero, tras suavizar la redacción, lo incluyó en el decreto ley de medidas económicas para hacer frente al coronavirus.

“Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado”, decía el artículo 5 del decreto ley publicado el miércoles de hace dos semanas en el BOE.