Six abre la puerta a lanzar su OPV en España y a vender acciones de BME tras la opa

Era un secreto a voces, pero ahora está en el folleto. El porcentaje de los beneficios que destina BME a retribuir a sus accionistas (pay out), superior al 90%, es demasiado elevado a ojos de Six. El del grupo suizo ha oscilado entre el 50% y el 65% entre 2017 y 2019. Así, aunque “no ha tomado ninguna decisión”, adelanta que es “probable que el futuro pay-out de BME disminuya” y también estudia rebajar el número de pagos (ahora tres) que realiza la empresa española. Es más, pese a que la financiación, que se realizará con un préstamo puente de un año –concedido por Credit Suisse, que ha pilotado toda la operación junto a Alantra y Santander– UBS, el propio Santander, BBVA, CaixaBank y KutxaBank no incluye ninguna condición, Six sí matiza que “la limitación de endeudamiento adicional podrían implicar una reducción de los dividendos de BME". En principio, Six refinanciará el préstamo con bonos y liquidez.