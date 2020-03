La CNMV aprueba la opa sobre BME: Six mantendrá las operaciones en España 10 años

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el acuerdo del Consejo de Ministros que da luz verde a la compra de BME, sociedad rectora de las Bolsas españolas, por parte del grupo suizo Six. El acuerdo publicado incluye los compromisos adoptados por la firma suiza sobre BME.

La autorización ministerial hace que la CNMV haya, por su parte, admitido a trámite la operación, con fecha 25 de marzo, Six ofrece 33,4 euros por acción en una oferta sobre el 100% de la española. La CNMV informará de los plazos de aceptación cuando SIx haga el anuncio público de la oferta, para lo que tiene cinco días hábiles .

Según el texto publicado, Six mantendrá las operaciones de BME en España durante un plazo de 10 años, durante el que tendría que pedir permiso a la CNMV para modificar este compromiso. La firma, en concreto, se compromete a "mantener en España, indefinidamente, la sede, el lugar de dirección efectiva y la capacidad operativa sustancial. En cualquier caso, se compromete a mantener estos elementos por un periodo de diez años salvo en el caso de que se produzcan cambios en las condiciones de negocio o económicas que, en opinión razonable de SIX (actuando de forma diligente y prudencial) y en consulta con la CNMV, aconsejen adoptar un enfoque diferente, y con el acuerdo de CNMV (que no denegará injustificadamente)".

Además, el grupo suizo integrará en la plataforma española eventuales mejoras tecnológicas, y ofrecerá los servicios del mercado español para la negocación, la compensación o la liquidación de valores de otros paises miembros de la UE. Estas cláusulas se aplica a las tres principales patas del negocio de BME: Bolsa de Valores, BME Clearing e Iberclear. No obstante, en el BOE no están recogidos compromisos respecto al mercado de futuros Meff o a la rama de negociación de renta fija.

En la parte de compensación (BME Clearing), Six, de hecho, prevé "combinar en España las operaciones principales de SIX x-clear y de BME Clearing, sujeto a un análisis detallado de factores regulatorios, legales y operativos". Respecto a la Bolsa, Six realizará un análisis para determinar si tiene sentido integrar los sistemas de negociación de valores a fin de crear "una pataforma de negociación óptima".

Por otro lado, Six también se compromete a, en caso de salida a Bolsa, que sus acciones coticen también en el mercado español.