Calviño: el Gobierno “estudia alternativas” sobre el alquiler

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está "estudiando distintas alternativas" para ayudar a los colectivos más vulnerables en el pago del alquiler. Preguntada por si el Gobierno está analizando una exoneración de dos meses en el pago de los inquilinos más vulnerables y golpeados por la actual crisis, Calviño ha subrayado que el Ejecutivo está trabajando en distintas medidas y estudiando además qué "daño colateral" podría tener una medida como la supresión del pago del alquiler.

Así, la vicepresidenta ha recordado que hay pequeños propietarios que tienen su vivienda en alquiler que dependen de estos pagos para vivir, una situación que no es comparable a la moratoria hipotecaria, donde el afectado es un banco y no un particular, ha recordado. "Estamos viendo cómo podemos paliar la situación de las personas más vulnerables, no sólo en el alquiler, también en otros ámbitos", ha señalado Calviño en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Según la agencia Efe, el próximo Consejo de Ministros prevé suspender el pago del alquiler durante al menos dos meses a todas las personas que han quedado en situación vulnerable por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. La medida, según fuentes del Ejecutivo, supondría una condonación de esa deuda, no un retraso o moratoria en el pago de la renta, e iría acompañada de una compensación económica por parte del Estado de hasta el 100 % para los propietarios de los inmuebles en alquiler.

No obstante, esta propuesta a la que ha tenido acceso EFE y que ha sido impulsada por Unidas Podemos, podría sufrir alguna modificación en el transcurso del debate interno en el Ejecutivo. De salir adelante, se podrían acoger a esta iniciativa cualquier persona que a raíz de esta crisis no pueda hacer frente al pago del alquiler por pérdida de empleo, reducción de jornada o ERTE. En el caso de autónomos y pymes, si han sufrido una caída "sustancial" de sus ingresos, se podrían liberar además del pago del alquiler de su local y oficina durante dos meses o lo que dure el estado de alarma.

Además, el Gobierno acordaría que los contratos de arrendamiento de inmuebles que finalicen durante el estado de alarma sean prorrogados automáticamente por tres meses y establecería que en los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta no se puedan dar subidas "abusivas" de los alquileres.