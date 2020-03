Las grandes empresas europeas piden una estrategia coordinada para la reactivación económica

La European Round Table for Industry (ERT), organización agrupa a de las 55 principales empresas industriales de Europa, ha advertido de la importancia de mantener la actividad económica y el empleo ante la crisis abierta por el impacto del contagio del coronavirus Covid-19.

En un documento publicado este miércoles, bajo el título “Turning Global Challenges into Opportunities – A Chance for Europe to Lead”, la ERT advierte de que sin una estrategia coordinada entre los países del Viejo Continente, la reactivación económica puede demorarse.

“Es muy indeseable un escenario en el que la incertidumbre forzara a algunas empresas a adoptar estrategias de aversión al riesgo más allá de lo razonable, generando una espiral negativa para la economía y para la sociedad”, señala la organización, que añade que la situación dañaría, además, la propia lucha que los países mantienen contra el Covid-19.

En este sentido, este grupo de grandes corporaciones ha defendido la relevancia del papel de las autoridades europeas en este contexto. “La organización está en contacto con la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y con otras autoridades, transmitiendo la importancia de que tanto la Comisión como el Consejo tengan una voz alta y clara en esta crisis”, señala la ERT en su informe.

De igual forma, advierte de que una aproximación europea a la crisis puede ayudar a una recuperación “en V” en lugar de una “en L”, lo que es esencial para no dañar la competitividad de forma estructural.

Medidas monetarias

Con respecto a la actual situación de la crisis sanitaria, la organización indica que todos los miembros de la ERT continúan apoyando plenamente la lucha emprendida contra el Covid-19, así como las medidas de política fiscal y monetarias ya aprobadas.

“La primera prioridad es proteger a las personas y salvaguardar los empleos”, explica la ERT, añadiendo que “los miembros haremos todo lo necesario dentro de nuestras posibilidades para apoyar a que se disponga de las capacidades sanitarias requeridas”.

La ERT agrupa en la actualidad a las 55 mayores corporaciones europeas, que en su conjunto suman unas ventas de dos billones de euros anuales, en torno a cinco millones de empleos y más de 60.000 millones de euros de inversión anual en investigación y desarrollo (I+D).

Entre las empresas españolas, en la organización están presentes los presidentes de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; Inditex, Pablo Isla; Ferrovial, Rafael del Pino, e Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

También figuran los máximos ejecutivos de las principales corporaciones de Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Italia, Irlanda, Noruega, Portugal, Suiza y Turquía.