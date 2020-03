El plan de estímulos económicos en EE UU encalla en el trámite parlamentario

La batalla partidista en el Senado de los Estados Unidos ha paralizado el proyecto de ley con el que el país aspira a mitigar el impacto económico del coronavirus. Siguen en todo caso las negociaciones en torno a la propuesta, que plantea estímulos económicos por más de un billón de dólares (9000.000 millones de euros). El partido demócrata exige un mayor volumen de recursos para financiar atención médica y gastos de gobiernos estatales y locales ante la pandemia.

La medida precisa de 60 votos sobre 100 miembros pero, tras días de negociaciones, 47 senadores votan a favor y 47 en contra. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, ha anunciado que si permanece el bloqueo negociador, forzará una votación, una vía para presionar a la oposición demócrata.

"Vamos a votar a las 9:45 de la mañana [14.45 hora española], 15 minutos después de que los mercados abran, a ver si hay un cambio de opinión", McConnelladvertido.Los demócratas han criticado la propuesta republicana por dar prioridad a las necesidades de Wall Street y de la América empresarial, por encima de las del ciudadano medio. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, está trabajando con las oficinas de McConell y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer en busca de un compromiso.

El proyecto de ley es el tercer esfuerzo del Congreso para reducir las consecuencias económicas de una enfermedad que ha matado al menos a 420 personas en Estados Unidos e infectado a más de 33.000. Gobernadores estatales han recluido en sus casas a casi un tercio de la población, lo que ha hundido la actividad económica.

El proyecto de ley incluye ayuda financiera para ciudadanos, pequeños negocios e industrias más afectadas, incluidas las aerolíneas. Los demócratas han presentadoi objeciones al proyecto asegurando Schumer que tiene "muchos, muchos problemas" y que beneficiaría a las empresas a expensas de hospitales, sanitarios, ciudades y Estados. Schumer afirma que se necesita más dinero para la centros de salud, residencias de ancianos, máscaras, ventiladores y protección para los sanitarios. La presidenta de la Cámara de Representante, Nancy Pelosi, ha apuntado que puede empezar a elaborar un proyecto de ley alternativo.

En el Senado, un McConnell visiblemente enfadado acusó a los demócratas de obstrucción. "Aunque los demócratas cambien de rumbo mañana, el voto que emitan hoy casi seguro que hará que más americanos pierdan sus trabajos y que sus ahorros para la jubilación, ganados con esfuerzo, se evaporen literalmente".dijo. El senador demócrata Joe Manchin replicó que eso no forzaría a los demócratasen un acuerdo que no quieren. "Los mercados siempre vuelven", dijo.

Las controvertidas disposiciones del proyecto de ley del Senado incluyen ayudas destinadas a las corporaciones, en lugar de a los trabajadores, así como a otras que que permiten el gobierno retrasar la publicación de cuánto dinero han recibido empresas, estados o municipios por hasta seis meses.

En un signo de la propagación de la enfermedad, el senador republicano Rand Paul ha dado positivo. Los senadores republicanos Mike Lee y Mitt Romney dijo que se pondrían en cuarentena como resultado.

En una comparecencia en la Casa Blanca el domingo, el presidente Donald Trump dijo confiar aún en que el paquete de ayuda podría pasar rápidamente los trámites. "Están muy cerca de conseguir un acuerdo", dijo Trump. "Yo me sorprenderían si no lo hicieran, y si no lo hacen, creo que el la gente estará muy molesta con los demócratas, porque los republicanos están listos para llegar a un acuerdo. La única razón por la que no se alcance es pura política."

Según el vicepresidente Mike Pence, 254.000 estadounidenses han sido testados por el coronavirus y algo más de 30.000 han dado positivo. Trump, por su parte, ha activado la Guardia Nacional en los tres estados más afectados por el brote: California, Nueva York y Washington.

El ex vicepresidente Joe Biden, principal candidato demócrata para enfrentarse a a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, ha atacado la gestión de la crisis por parte del ex magnate. "El presidente Trump descuidó, minimizó y mintió sobre este virus", dijo Biden. "Deja de mentir y empieza a actuar. Usa tus poderes, ahora, para asegurar la producción y reparto de todos los bienes de primera necesidad".

Mnuchin le dijo a "Fox News Sunday" que el paquete incluiría préstamos parapequeñas empresas, transferencias directas que podrían dar a una familia de cuatro miembros 3.000 dólares, y hasta cuatro billones de dólares en liquidez para que la Reserva Federal ayude a los negocios a pasar los próximos 90 a 120 días. Un proyecto de ley redactado por los republicanos visto por Reuters da al Tesoro de los EE UU autoridad para proporcionar hasta 500.000 millones de dólares en préstamos, garantías de préstamos y otras inversiones.