Santander recortará su red de oficinas temporalmente para adaptarse al estado de alarma

Santader ha elaborado un plan para adaptar su red de oficinas al estado de alarma por el coronavirus. De esta forma, la entidad presidida por Ana Botín recortará el número de sucursales activas "temporalmente" con el fin de garantizar la prestación de los servicios bancarios "en un contexto de baja afluencia" y garantizar la salud de empleados y clientes.

No obstante, Santander, que no aporta datos de sobre las sucursales afectadas, puntualiza que las oficinas que dejarán de prestar sevicios debido a la crisis sanitaria tienen otra en las proximidades o están ubicadas "en plazas con menor actividad y no comprometen la prestación del servicio". De hecho, el banco ya había cerrado las oficinas que se encontraban en centros comerciales y universidades, dado que ambos recintos se encuentran sin actividad.

Igualmente, Santander llevará a cabo un proceso de división de sus equipos en la red comercial, como ya había realizado en los servicios centrales y en las oficinas de mayor tamaño. Así, a partir de las 12:00 horas de este martes reubicará de forma temporal el servicio que presta a sus clientes de manera que el personal de las oficinas que durante el estado de alarma se mantendrán cerradas al público pasará a reforzar a los equipos de las otras sucursales para permitir su rotación, o bien pasarán a prestar servicio a sus clientes por los canales remotos desde sus domicilios.

Santander ya venía aplicando medidas para evitar el contagio entre sus empelados y recomendó a unos 9.000 empleados que optaran por el teletrabajo y ahora ha pedido a sus clientes que solo acudan a las oficinas para las operativas que no puedan realizar en los cajeros automáticos o por canales remotos. Según explica el banco "la prioridad es proteger la salud de los empleados y clientes ante las dificultades que pudieran derivarse dle actual problema sanitario".