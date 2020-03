Autónomos: o nos suspendéis la cuota o nos damos de baja

La Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que suspenda las cuotas de los trabajadores autónomos mientras esté en marcha el estado de alerta. De no ser así, advierten en unas declaraciones recogidas por Europa Press, instarán a los trabajadores autónomos a que se den de baja en la Seguridad Social.

En concreto, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, lo que ha pedido al Gobierno es que el Consejo de Ministros apruebe la "suspensión" de la cuota de autónomos durante los dos próximos meses y "garantice" la prestación de paro a los trabajadores de este colectivo.

Suspensión de la cuota dos meses

Amenaza con pedirle a los autónomos causar baja en el RETA y no volver a darse de alta hasta que pase la situación, si el Gobierno no acepta su planteamiento. El presidente de ATA ha pedido al Gobierno que se suspenda la cuota durante dos meses, pero si no se acepta sus pretensiones están decididos a “atascar las solicitudes de prestación de cese de actividad e instar a todos los autónomos a hacer los ERTE correspondientes en sus plantillas", ya que, añade, en una situación como la actual "en la que no hay ingresos tampoco tiene que haber pagos a las administraciones".

Estiman que el coronavirus causará pérdidas durante los dos próximos meses de entre 16.000 y 18.000 millones de euros a los trabajadores autónomos y ha instado a cumplir con el decreto aprobado por el Gobierno nacional para quedarse en casa e intentar frenar la situación.

Hoy se presentarán medidas económicas para frenar el impacto del coronavirus. Entre ellas, se espera que se cumplan algunas de las mencionadas demandas.

Asesoramiento para autónomos

También ha recordado que está en marcha un servicio de asesoramiento al que se puede acceder llamando al 900 10 18 16 y a través de la web de ATA en el área de 'Consulta'. "Llevamos recogidas desde el miércoles más de 15.000 consultas de atención y seguimiento, ya que a la desolación se une la desinformación y soledad con la que se están encontrando muchos autónomos", lamenta el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos.