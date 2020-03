Los hospitales privados retrasan las intervenciones y consultas no urgentes por el coronavirus

El creciente volumen de trabajo por el brote de Covid-19 ha provocado que los hospitales privados estén retrasando la atención no urgente. “Se ha suspendido las consultas e intervenciones no urgentes”, asegura Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada ASPE, en aquellos centros con más carga de trabajo. Incluso también “se han mandado médicos a casa”, apunta Rus, de especialidades no relacionadas con el coronavirus para preservarlos de contagios.

De hecho, debido al virus de Wuhan, más de 500 profesionales sanitarios de los centros privados están en aislamiento, según los datos proporcionados por ASPE.

Entre los grandes grupos privados se encuentra QuirónSalud, Vithas, Ribera Salud, HLA (Asisa), HM Hospitales, Hospiten o Sanitas.

Los hospitales privados están realizando pruebas de detección del Covid-19 en casi todas las autonomías, excepto en Cataluña y Murcia, donde las comunidades han decidido centralizar hasta ahora ese servicio, relata Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada ASPE. También se han encargado de los ingresos hospitalarios excepto donde los gobiernos regionales centralizan la atención de los enfermos en algunos hospitales.

Rus también señala la preocupación de algunos centros privados por el abastecimiento de materiales necesarios y pruebas de diagnóstico del Covid-19 y pide a Sanidad que tengan en cuenta la necesidad del sector privado a la hora de realizar compras centralizadas, para que parte del suministro vaya a este tipo de hospitales.

Como adelantó Cinco Días este jueves, las aseguradoras seguirán haciéndose cargo de la atención en hospitales privados incluso si el Gobierno declara la emergencia nacional, una cláusula que habitualmente exime a las aseguradoras de cubrir el gasto.

También desde Fundación Idis, el lobby de la sanidad privada que agrupa a aseguradoras y clínicas, remarcan la relevancia de contar con el sector privado en estos momentos: "Es importante trasladar la fortaleza del sector sanitario privado en España, que en la actualidad cuenta con 460 hospitales (58% del total) y 51.373 camas (32% del total en nuestro país) y que continúa con la mano tendida al sistema sanitario público y a las autoridades sanitarias -central y autonómicas-, en beneficio de todos los ciudadanos, haciendo un esfuerzo para dar cobertura a esta situación excepcional".

Situación de los hospitales privados

Vithas. "A principios de enero, Vithas elaboró un plan de contingencia Covid-19 que contempla todos los escenarios posibles, incluido el que ya se ha producido. Esto nos ha permitido abordar razonablemente bien el incremento de la demanda asistencial sobre el coronavirus que estamos registrando. No obstante, dados los complejos protocolos que son de aplicación, y la gran intensidad de recursos asistenciales que requieren los pacientes graves, estamos soportando una sobrecarga de trabajo que nuestros profesionales están desempeñando con un compromiso, entrega y esfuerzo admirables", señala un portavoz de Vithas. "El número de personas atendidas ha ido creciendo de forma constante e intensa desde el inicio de la crisis. Solo en la última semana, en Vithas hemos atendido a más de 4.200 personas que presentaban clínicas respiratorias compatibles con el coronavirus; es decir, una media de 30 personas diarias en cada uno de nuestros 20 hospitales", añade. Este grupo ha tenido 36 ingresos hospitalarios entre investigados y confirmados.

Asisa. "Respecto al dispositivo asistencial, estamos reorganizando permanentemente nuestra actividad para dar prioridad a la atención del Covid-19", destaca un portavoz de Asisa. "Los servicios de atención a los asegurados y a los pacientes están multiplicando su actividad para atender cualquier petición de información que reciban relacionada con la emergencia", revelan desde esta compañía aseguradora, que cuenta con el grupo hospitalario HLA. En la parte aseguradora, la compañía informa de que todos los asegurados tienen garantizada en este momento la atención por coronavirus, en el marco de las coberturas contratadas y de las condiciones establecidas en su póliza. "Por lo tanto, cualquier asegurado de salud de asisa afectado por Covid-19 puede acudir con normalidad a los centros del cuadro médico de la compañía para recibir la atención que requiera de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas. Muchas pólizas de salud, en su articulado, incluyen las epidemias oficialmente declaradas en el apartado de prestaciones excluidas de su condicionado. Pero ante la situación de crisis sanitaria nuestra prioridad es que los pacientes sean atendidos. No se va a repercutir ningún gasto al asegurado".