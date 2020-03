¿Tiene sentido instalar Android 10 en un iPhone? Alguien lo ha conseguido (vídeo)

Todos sabemos la batalla que Apple viene librando contra las huestes de usuarios que intentan asaltar, tanto la seguridad de sus dispositivos, como su hardware, del que los de Cupertino presumen que está enfocado en poner en marcha de la manera más ágil y eficiente sus distintas versiones de iOS. Ahora, un proyecto acaba de asaltar esas infranqueables murallas de los de Cupertino y han conseguido instalar Android 10.

El proyecto, conocido con el nombre de Sandcastle (castillo de arena), consiste en que descargándonos todos los ingredientes necesarios, podremos instalar Android 10 en un iPhone 7 o iPhone 7 Plus. También existe la posibilidad de usar un iPod Touch, pero perderíamos todas las opciones de conectividad móvil que sí tenemos con nuestro smartphone.

Una beta e inestable

De momento solo se sabe que este proyecto Sandcastle ya ha dado sus primeros pasos y han sido un éxito. Al menos si nos fiamos por lo visto en un vídeo que se ha publicado en Twitter y donde puede apreciarse cómo un IPhone 7 pone en marcha una instalación de Android 10. Y como sabréis todos los que alguna vez os haya dado por hacer jailbreak, o instalar customs ROMs en vuestro smartphone no-iPhone, hay muchas cosas que pueden salir mal.

Unas de esas cosas que no van a funcionar, de momento, son el bluetooth y la conectividad móvil, por lo que no tendremos técnicamente un smartphone, sino un dispositivo multimedia para utilizar en casa o por la calle siempre que tengamos un punto de acceso a mano. Estos son problemas habituales en este tipo de hacks, ya que es muy importante que Android 10 tenga soporte de los componentes que utiliza Apple y que muchas veces son tan propios que no existe una alternativa oficial en el mercado.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo — matteyeux (@matteyeux) March 4, 2020

Otro de los elementos que no funcionan de este experimento de llevar Android 10 a un iPhone es que los servicios de Google tampoco están operativos, por lo que la mayor parte de apps que necesitan de su funcionamiento no podréis utilizarlas. Sería como tener un Huawei de los vetados por los de Mountain View... aunque es de suponer que con el paso de las versiones beta, estas cosas se irán corrigiendo..

Por último decir que si lo quieres probar, no perderás iOS ni tampoco todos los datos que tengas en él, ya que no se trata de una instalación permanente sino más bien de un experimento flash que, cuando se apaga el teléfono, desaparece y se queda como estaba. Según el equipo de desarrollo, ya están trabajando en obtener compatibilidad con otros modelos... veremos.