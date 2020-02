Powell: la Fed actuará de forma “apropiada” para ayudar a la economía de EE UU ante el coronavirus

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha querido calmar el nerviosismo que impera en los mercados por la expansión del coronavirus y que está llevando al parqué estadounidense a estar cerca de cerrar su peor semana en más de una década. Powell ha afirmado que le Fed usará sus "herramientas y actuará de forma apropiada para ayudar a la economía estadounidense".

No obstante, el presidente del organismo ha subrayado en un comunicado que los "fundamentales de la economía de EE UU permanecen sólidos". No obstante, ha reconocido que "el coronavirus supone un riesgo para la actividad económica" y por ello la Fed está "supervisando de cerca su desarrollo así como las implicaciones que tenga en las perspectivas económicas".

La reacción de Wall Street ha sido inmediata y las caídas han disminuido de forma drástica. El Dow Jones y el S&P 500 han pasado a perder menos del 2%, mientras que las caídas del Nasdaq ya se sitúan por debajo el 1%. No obstante, la tregua ha durado poco y minutos después, las caídas volvían a acercarse al entorno del 3%.

Las palabras de Powell buscan responder a las expectativas del mercado de que la Fed recortará los tipos de interés en su próxima reunión de marzo y muestra la voluntad del organismo a actuar si la crisis sanitaria sigue empeorando y se traduce en un impacto económico.

Tras una semana en la que los inversores se han decantado por las ventas, los analistas estaban esperando esta señal de Powell pues hasta ahora, otros responsables de la Fed habían afirmado que el brote de coronavirus no estaba afectando a los datos económicos de EE UU y esperaban que la epidemia pudiera contenerse y el daño en la economía fuera muy moderado. Las expectativas de los inversores de que el presidente de la Fed lanzaría este viernes un mensaje eran tales, que de no hacerlo, el daño podría haber sido mayo. "No está claro por qué Powell no ha lanzado un mensaje de tranquilidad, algo como "la Fed está monitorizando atentamente la situación y aunque es pronto para sacar conclusiones sobre el impacto económico, se compromete a hacer todo lo que sea posible en materia de política monetaria para sostener la expansión"", ha afirmado Karim Basta, economista jefe de III Capital Management, tras el comunicado de Powell.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, encargado de dictar la política monetaria del país, se celebrará el 17 y 18 de marzo, cuando podría adoptar una bajada de tipos, pese a que en su último encuentro, en enero pasado, dijo que esperaba mantenerlos sin cambios en su actual rango de entre el 1,75% y el 1,5%.