Toyota España no asistirá al Salón del Automóvil de Ginebra por el coronavirus

Toyota España ha decidido no asistir a la próxima edición del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra ante la recomendación de su matriz europea de no viajar por el brote de coronavirus.



"La participación de Toyota en el Salón de Ginebra y el stand se mantienen,

pero Toyota España ha decidido no viajar", han explicado fuentes de Toyota España a Europa Press, subrayando que dicha recomendación se extiende a todos los países europeos.



Asimismo, han apuntado que la seguridad tanto de los trabajadores como de los invitados al Salón es su principal prioridad, al tiempo que señalaron desde la matriz europea en Bruselas se gestionará la participación de la compañía en este evento.



Esta decisión de la filial española de la empresa japonesa se produce después de que el comité organizador del Salón junto con el recinto ferial Palexpo confirmasen este miércoles que el evento se celebrará tal y como estaba previsto, a pesar del brote de coronavirus y de que se conociese este martes el primer caso en Suiza.



"Según la situación actual, se nos ha informado de que el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra puede abrirse según lo planeado", explicaron, al tiempo que confirmaron que el evento abrirá sus puertas al público entre el 5 y el 15 de marzo, mientras que el día 3 se llevará a cabo la jornada de prensa.

En este sentido, indicaron que tanto el Salón como el recinto ferial de Ginebra están siguiendo las recomendaciones de la Oficina Federal de Salud Pública, y aseguraron que están en contacto regular con la Dirección General de Salud de la República y el Cantón de Ginebra y con su asesor médico.