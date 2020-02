Alerta en WhatsApp: ¿qué supone que tus grupos estén expuestos en internet?

WhatsApp, por razones obvias, no funcionaría como lo hace si no fuera porque sus conversaciones son privadas y podemos mantener la confidencialidad de todo lo que escribimos, porque si Google pudiera meter su robots y husmear por allí, sería divertido ver indexadas nuestras conversaciones para que todo el mundo las lea.

Pero por suerte, WhatsApp es un compartimento estanco de internet al que no puede acceder nadie, y mejor que siga así para siempre. Ahora bien, en los últimos días han aparecido informaciones alarmantes ya que Google parece que sí ha conseguido indexar (no porque pusieran empeño en hacerlo) la información de más de 470.000 grupos cuyos creadores cometieron una peligrosa imprudencia.

Enlaces a grupos, ¿por qué?

Esos más de 470.000 grupos indexados por Google (podían verse haciendo la búsqueda de "inurl:chat.whatsapp.com site:whatsapp.com") estaban a la vista de cualquier que pasara por allí, ver a sus miembros y nombre del chat y, lo más peligroso de todo, eran accesibles y podíamos unirnos a ellos sin problemas. Pero, ¿cómo es posible?

Lo ocurrido tiene que ver con la opción de crear un grupo de WhatsApp y realizar las invitaciones a través de un enlace que más tarde se comparte para que cualquiera que lo tenga pueda convertirse en un miembro más. Si además de ese paso alguien va más allá e, imprudentemente, lo publica en alguna web en la que Google puede rastrear su contenido, pues peor todavía.

I reported to facebook in early november pic.twitter.com/QB7pHsz5vu — HackrzVijay 💻 (@hackrzvijay) February 21, 2020

Ahora mismo, al hacer esa búsqueda, no aparecen resultados ya que o bien Google, o bien Facebook, han debido tomar cartas en el asunto, pero resulta curioso que hasta hace pocas horas desde la red social no hayan movido un dedo cuando sabían desde noviembre que el problema existía. Un usuario, como podéis ver en el tuit de respuesta justo encima, ya escribió a los de Mark Zuckerberg para hacerles saber el riesgo que corría WhatsApp de que miles de grupos estuvieran accesibles para cualquiera en internet.

¿Cómo evitar que esto suceda?

Pues lo primero es NO crear invitar a nuevos participantes a un grupo a través de un enlace y, por supuesto, NO publicarlo en ninguna web donde las arañas de Google puedan indexarlo. Mejor hacedlo directamente, confeccionando un nuevo chat y, a través de la agenda de contactos, hacer las invitaciones una a una. Y si no tenéis a alguien, que os escriba antes de darle acceso. De lo contrario, podríais encontrar que un buen día comienza a comentar, o a stalkear, vuestras conversaciones quien no debe.