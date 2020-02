Rovi dispara su beneficio un 119%, hasta los 39,3 millones de euros

Laborarios Rovi logró un beneficio neto récord de 39,3 millones de euros en 2019, un 119 % más que un año antes, cuando sus cuentas se vieron lastradas por costes no recurrentes, ha informado la farmacéutica, cuyos ingresos operativos subieron el 26 %, hasta 381,3 millones.



Descontados esos costes no recurrentes y la inversión en I+D, el resultado neto subiría el 24 % y sumaría 66,8 millones, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



El aumento de los ingresos estuvo apoyado en la fortaleza del negocio de especialidades farmacéuticas, cuyas ventas crecieron el 27% (315,7 millones), "superando ampliamente el comportamiento del mercado farmacéutico"; y del negocio de fabricación a terceros, que creció el 20% (65,6 millones).



Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción avanzaron el 30%, hasta los 281 millones, de los que 177,6 millones, el 46 % más, correspondieron al negocio de heparinas de bajo peso molecular (anticuagulantes) .



El resultado bruto de explotación (ebitda) avanzó el 106 % y sumó la cifra récord de 60,9 millones. Excluyendo el impacto del gasto en I+D y de gastos no recurrentes por los cambios en las condiciones laborales de Frosst Iberia en 2018, la mejora del ebitda sería del 89 % (57,8 millones).



El año pasado, Rovi invirtió 27 millones, el 55 % más, principalmente en mejoras en sus plantas, según la misma fuente, que ha apuntado que propondrán a la junta el pago de un dividendo con cargo a las cuentas de 2019 de 0,1751 euros por acción, el 119 % más.



De cara a 2020, la compañía prevé que la tasa de crecimiento de sus ingresos operativos se sitúe en el banda media de la primera decena.