Enero se salda con mejoras en la ocupación y en los ingresos de los hoteles

El mes más flojo del año en el ámbito turístico, enero, se saldó con un índice de ocupación hotelera del 46,1%, algo por encima del año anterior, un aumento de las pernoctaciones del 2,9% y un incremento del ingreso medio por habitación disponible del 2,8%.



Los datos de coyuntura turística que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes reflejan también que el índice de precios hoteleros creció en enero un 0,9%, frente al 1,2% del mismo mes de 2019, y que las llegadas de turistas de Reino Unido y Alemania cayeron en enero.



Las pernoctaciones en hoteles superaron los 15,9 millones en enero, un 2,9% más que en el mismo mes del año pasado, con un mayor aumento entre los residentes (un crecimiento del 3,5%) que en no residentes (2,6%). La estancia media bajó un 3% respecto a enero de 2019 y se situó en 2,9 noches por viajero.



Andalucía, Madrid y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en enero, con crecimientos del 4% en el primer caso, del 4,1% en el segundo y del 5,1% en el tercero.



Mientras, entre los no residentes el destino más elegido fue Canarias, con casi la mitad de las pernoctaciones (un 49,5%), aunque con un leve recorte, del 0,3%, respecto de 2019.



El siguiente destino para los no residentes fue Cataluña, con el 15,2% y un aumento del 3,5%; y Andalucía, con el 12,7% de las pernoctaciones y un ascenso del 6,7%.



Al tiempo, los datos de ocupación hotelera reflejan que en enero alcanzó el 46,1% de la oferta (un 2,4% más que en enero de 2019), aunque si se computa sólo el fin de semana la ocupación alcanza el 51,2%.



Enero es el mes de menor ocupación hotelera, 30 puntos por debajo de la de agosto, el punto más alto del año. Canarias registró en enero una ocupación del 70%, que llega al 78,3 % en el Sur de Gran Canaria, seguida de Madrid (52,4%) y Ceuta (48,5%). La tasa más baja se dio en Castilla-La Mancha, con un 22,7% de plazas ofertadas cubiertas, seguida de Galicia, con el 23,3%.



Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentran el 21,6% y el 16,7% de las pernoctaciones de no residentes en hoteles en enero, pero en ambos casos con caídas, del 3,2% en el primero y del 2,4% en el segundo.



Mientras, las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Italia y Suecia, los siguientes en la lista, subieron un 0,1%, 7,7% y 5,3% respectivamente. En enero, la tasa de crecimiento de los precios hoteleros alcanzó el 0,9%, frente al 2,5% de diciembre, pero algo por debajo del 1,2% de enero del año pasado.



La mayor subida de precios hoteleros se dio en Cantabria (7,9% en tasa anual) y, por categorías de establecimientos, el aumento más acusado se observó en los hostales de una estrella.



La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada fue de 82 euros en enero, un 0,8% más que un año antes, y el indicador que mide el ingreso medio diario por habitación disponible alcanzó los 44,5 euros, un 2,8% más.



Por categorías, la facturación media en los hoteles de cinco estrellas se situó en 165 euros, en los de cuatro estrellas en 86,6 y en 63,9 euros en los de tres.