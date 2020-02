Botín asegura que Santander no busca compras en España o Portugal

Banco Santander no está buscando posibles compras en el mercado español o en el portugués, según ha declarado la presidenta del grupo, Ana Botín, al semanario económico portugués Expresso. En una entrevista publicada en la edición del sábado, Botín ha afirmado que la entidad no es compradora. “No sólo en Portugal, sino también en España. No somos compradores. Punto. Si surge algo veremos esa propuesta, según nuestro criterio. Siempre digo eso. Pero no ahora”, indicó.

Con todo, la presidenta del primer banco español sí considera que se precisan fusiones a nivel europeo. “Europa necesita bancos más grandes, claramente”, señaló en la entrevista, recogida por la agencia Bloomberg. Además, apuntó que se necesitan mercados de capitales de mayor tamaño y un mercado único que funcione realmente. Según asegura en la entrevista, con las reglas actuales, no tiene sentido para Santander protagonizar fusiones transfronterizas en el sector bancario.

En cuanto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Botín considera que es una noticia “triste”, y que se necesita el mejor de los acuerdos posibles, porque el Reino Unido y la UE están muy conectados no solo geográficamente, sino también comercialmente. Banco Santander provisionó 1.500 millones en el tercer trimestre de 2019 para cubrir tanto riesgos relacionados con el Brexit como la nueva normativa bancaria aprobada en el Reino Unido.

Pese a las dudas, según la presidenta del Santander Europa es el mejor proyecto jamás construido. Con todo, Botín volvió a criticar la política del Banco Central Europeo. “No está funcionando”, indicó, una consideración que ya realizó a finales de enero, cuando criticó que pese a los tipos más bajos, el crédito no está creciendo.

Sobre los planes del banco, Botín ha insistido en que ahora mismo el foco de Santander está en la rentabilidad, y no en el crecimiento, tal y como sucedía cuando accedió al cargo, según las citas de la entrevista recogidas por Bloomberg.

La presidenta del Santander, en todo caso, señaló que el mercado africano está ya en el punto de mira de las grandes empresas. “África va a ser el lugar en el que tengamos que fijarnos” en un plazo de cinco años, o quizá antes, apuntó la banquera.