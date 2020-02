‘Bodas de sangre’, en versión de lujo

Cuando Lita Cabellut, nacida en Sariñena (Huesca), criada en Barcelona, residente en La Haya, una de las artistas españolas más reconocidas internacionalmente, recibió el encargo de la editorial Artika de interpretar con imágenes, luz y color, la obra de Federico García Lorca Bodas de Sangre, le recorrió un escalofrío por el cuerpo. Todos los temores se apoderaron de ella, según confiesa en una conversación vía telefónica. Y llegó a plantearse si aceptar el trabajo “era algo arrogante” por su parte. “También le tenía miedo a la grandeza de Lorca, el gran artista que ha parido la tierra, que, por otro lado, era una persona sencilla, que no se creía importante”. Así empezó a concebir un trabajo en el que ha invertido cuatro años, y en el que no ha dejado nada al azar. La artista se ha inspirado en la tragedia teatral y ha retratado no solo a los personajes, sino también sus almas en una serie de 90 obras, de las cuales ha seleccionado 31 dibujos creados especialmente para esta edición, que se presentará oficialmente el próximo 26 de febrero en la feria de Arco.

“Cuando te acercas a una disciplina distinta a las que has trabajado, como es Lorca, el poema, el poder de la palabra, es otra perspectiva, tienes que comprender cómo este artista expresa sus emociones, su pasión, su filosofía, y lo que he intentado es acercarme a la grandeza del poder de la belleza”, detalla Cabellut, que define este trabajo como uno de los más impactantes de su carrera. “Tenía que dar imagen a todo aquello que insinúa, a los sentimientos, porque yo no me he inventado la mujer en forma de luna, o el cabello como símbolo de la pasión. Y todo esto hay que entenderlo y transformarlo en algo que entre por los ojos y no por los oídos”, prosigue.

La obra de Artika se edita en español e inglés en gran formato, en una colección exclusiva y limitada, de tan solo 1998 ejemplares firmados por la propia artista, que se comercializará a un precio de 4.590 euros. La pieza se compone de un estuche que incluye en su interior el libro de arte, y cada ejemplar va acompañado del libro de estudios y de una lámina titulada Amor, de gran significado artístico y simbólico en la serie Bodas de sangre.

El obra de teatro fue escrita por el poeta, dramaturgo y prosista español, miembro de la generación del 27, en 1931, se estrenó dos años más tarde, y relata las pasiones que derivan en celos, persecución y un trágico final, todo enmarcado en un paisaje andaluz universal. El estuche de Bodas de sangre se compone de dos cuerpos independientes: el anverso recrea el Rostro y el reverso el Rastro de la obra La luna. Retrato y alma, dos visiones de una misma imagen, incorporando así la aportación más innovadora de la artista a esta espectacular edición. El marco metálico en negro del estuche referencia a los utilizados por la artista en sus creaciones.

Esta singular composición en dos cuerpos alberga en su interior el libro de arte, con 120 páginas, que constituye por sí misma una obra que puede exponerse de forma independiente. Y un libro de estudios, que muestra la serie completa, con 49 rostros (la parte figurativa, el personaje, la fuerza, la acción, la emoción) y 41 rastros, creados a partir de los rodillos de pintor que utiliza la artista para pintar sus cuadros.