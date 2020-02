Bill Gates se compra un Porsche eléctrico y Musk le llama “decepcionante”

Bill Gates dedicó un cumplido a Tesla por su trabajo para electrificar la industria del automóvil. Pero, lejos de recibir a cambio palabras amables, recibió una suerte de reprimenda, vía Twitter, por parte del propio Elon Musk.

Gates, cofundador de Microsoft Corp., habló con un influyente youtuber la semana pasada sobre el desafío de reducir las emisiones de carbono para frenar el cambio climático. Consideró, de hecho, que la industria de automóviles es "uno de los sectores más esperanzadores" tomando medidas al respecto. "Y, ciertamente si tuvieras que nombrar una compañía que haya ayudado a poner todo esto en marcha, sería Tesla".

No obstante, Gates habló también de su recién adquirido vehículo, un Porsche Taycan, también eléctrico que calificó de "muy, muy guay" (very, very cool). Admitió, eso sí, lo elevado de su precio, unos 165.000 euros, añadiendo que los compradores deben vencer la ansiedad que produce la autonomía y el tiempo de recarga de estos vehículos.

Cuando un entusiasta de Tesla escribió en las redes sociales sobre las declaraciones de Gates y su nuevo Porsche, Musk respondió con un mensaje en Twitter: "Mis conversaciones con Gates siempre han sido decepcionantes".

No es la primera vez que Musk habla con desdén de otros multimillonarios. En su día cuestionó la capacidad del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, para comprender los riesgos asociados a la inteligencia artificial. El año pasado llamó copión al CEO de Amazon, Jeff Bezos, cuando éste anunció una iniciativa para ofrecer Internet a través de una red de satélites, proyecto que ya puso en marcha SpaceX, fundada por el propio Musk.