El Porsche Taycan Turbo S arrasa al Bugatti Veyron en el circuito de Top Gear

Llevamos ya algunos meses viendo detalles de la apuesta eléctrica de Porsche que tiene con su Taycan Turbo S, un vehículo que podemos considerar como una bestia desatada de potencia que ahora ha demostrado todo su poder en el mítico circuito de Top Gear, ese que popularizaron los Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May durante más de 20 años en la BBC inglesa.

Ahora ese trío trabaja para Amazon Prime Video y su The Gran Tour, pero el programa de la BBC continúa probando coches con algo menos de relevancia mediática. Y uno de los encargados de hacerlo es Chris Harris, que se ha puesto a los mandos de uno de estos Porsche Taycan Turbo S que quieren demostrar su potencia sobre el mítico trazado del programa de televisión.

De todas formas, el récord no lo ha conseguido Chris, sino el mítico The Stig, que es el famoso conductor misterioso del programa que nadie sabe quién es y cuya polémica por su identidad llegó incluso a los juzgados. Pues bien, con él a los mandos, el Porsche Taycan Turbo S consiguió hacer 1:17,6, por delante del Bugatti Veyron de 1.000CV.

Eléctrico y con mucha potencia

Este Porsche Taycan Turbo S, hay que recordarlo, no cuenta con tantos caballos de potencia como el Bugatti Veyron pero los utiliza con mayor eficiencia. Tanto es así, que sus 761CV han dado para superar ligeramente el tiempo invertido por el vehículo italiano en su paso por el mismo programa. Tened en cuenta que los ingleses van guardando una tabla de récords que actualizan con cada nuevo coche que llega a sus manos.

En el caso de este Porsche Taycan Turbo S, se trata de la prueba de una unidad que todavía no está disponible en el mercado aunque sí para reservar. Su potencia, más los 450 kilómetros de autonomía que afirma su fabricante que tiene (aunque hay quien lo ha puesto en duda ya) nos puede salir por casi 190.000 euros.

Sin embargo también hay otra versión más modesta de este modelo eléctrico, que es la 4S, y que con 571CV de potencia y una autonomía de unos 465 kilómetros podemos comprarlo ya por unos 109.000 euros. Seguramente sea esta la versión a la que podrían aspirar unos pocos usuarios más, aunque si Porsche se anima a poner a la venta otro Taycan eléctrico todavía más asequible y recortado (pero no en diseño), no seremos nosotros los que les digamos que no.