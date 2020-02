Paramés asegura que la cartera ibérica de Cobas tiene un potencial del 84%

.El fondo Cobas Iberia, la cartera ibérica de Cobas Asset Management, que ganó un 6,6% en 2019, tiene un potencial de revalorización del 84% y cotiza a un PER (valor de la compañía sobre resultado neto, por sus siglas en inglés) de 8,4 veces, ha asegurado el presidente y consejero delegado de la gestora, Francisco García Paramés, en la cuarta Conferencia Anual de Inversores de ésta. "Las rentabilidades han sido razonables pero todavía no estamos cerca de lo que tenemos que recuperar", ha sostenido, tras poner en valor que los fondos van "en la senda correcta".

"Nos equivocamos en Dia y Duro Felguera, pero en poco más vamos a tener equivocaciones", ha pormenorizado. Asimismo, ha apuntado que considera que la cartera está formada de forma "sencilla", con empresas "conocidas" en las que tienen "convicciones muy fuertes".

Entre los principales movimientos de la cartera ibérica destaca la entrada en Catalana Occidente, Mapfre y Repsol y la salida de Viscofan e Impresa. Asimismo, se ha incrementado el peso de las principales compañías como Elecnor (10%), Técnicas Reunidas (9,8%), Semapa (9,2%) y Vocento (7,7%).

La mayor contribución al resultado positivo de la cartera ibérica durante el año ha sido generada principalmente por Sacyr (2,8%), Parques Reunidos (1,3%) y Mota Engil (1,2%). En el lado contrario, Elecnor (-1,6%), Bankia (-1%) y Quabit (-0,8%) fueron los que más restaron a la rentabilidad de la cartera.

Convergencia entre precio y valor

Paramés confía en que el precio y el valor de las compañías en las que invierten sus fondos de inversión converjan "más pronto que tarde". Precio y valor convergerán: siempre convergen, es inexorable", ha afirmado García Paramés, que ha destacado el flujo de caja que generan el 90% de la compañías en las que invierten, por lo que el tiempo juega a su favor "en la mayoría de los casos".

Entre los factores que contribuirán a cerrar el gap entre la cotización en Bolsa y el potencial de revalorización, Paramés ha resaltado las recompras de acciones, la simplificación de estructuras societarias y la gran descorrelación entre los índices y sus carteras.

En este sentido, el conocido como Warren Buffet español ha defendido que "las compañías value están más baratas que en cualquier otro momento", lo que a su parecer es "una oportunidad única y también requiere una paciencia única".

Paramés ha reiterado su confianza en el posicionamiento de sus carteras y en el estilo value. "No hay ninguna razón para pensar que comprar barato haya dejado de ser lógico, otra cosa es que no esté de moda", ha apostillado.

"Cuando decimos que el fondo vale esto, lo decimos con más confianza y criterio que hace dos años y medio. Ha habido algún error pero tampoco tanto", ha aclarado el reconocido gestor, que ha mencionado que el 100% de sus ahorros están en la gestora.

"Literalmente, nos están regalando los activos", ha insistido el gestor, que considera que la gestión pasiva es una de las razones más importantes que distorsiona el mercado, que ha "dejado de pensar en gran medida".

Arytza es "una compañía más"

El Cobas Internacional obtuvo una rentabilidad positiva del 13,4% en el último año y ha recuperado su potencial de revalorización del 126%. Las mayores contribuciones en el trimestre han sido International Seaways (3,9%), Teekay LNG (2,6%) y Babcock International (2,3%) que en parte se ha visto disminuidas por la contribución negativa de Golar LNG (-1,6%), Valaris (-1,4%) y Petra Diamonds (-1,4%).

En cuanto al fabricante suizo de panes congelados Arytza, la principal posición de la cartera internacional (7,2%), Paramés ha explicado que "se ha convertido en una compañía más, normal y corriente" que han comprado y vendido en función del momento del mercado a lo largo del último año. "Lo lógico es que alguien haga un proceso de reestructuración y esto se vea reflejado en el valor de los activos", ha confiado.

15 millones de entradas netas en 2019

La gestora liderada por Paramés ha cerrado el año con 2.025 millones de euros bajo gestión y ha captado 15 millones de euros netos en 2019. No obstante, la gestora ha reducido un 11,94% de volumen en los últimos doce meses, según los datos de Inverco.

Asimismo, el presidente de Cobas AM ha hecho hincapié en los 2.500 nuevos partícipes que llegaron a la gestora el año pasado, que le "satisface bastante", por el contexto actual del value.