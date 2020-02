Tener un CRM no resolverá tus problemas. También hay que saber implantarlo

Las empresas españolas prevén incrementar este año un 49% su inversión en software CRM. Sin embargo y según, S4G Consulting, compañía española especializada en consultoría Salesforce, dos de cada tres cometerán fallos en su implementación por no tener los objetivos claros, no conocer bien el producto o no saber sacarle todo el provecho a este sistema.

En ese sentido, los expertos recuerdan que es importante tener claros los objetivos porque si no se tiene claro el objetivo entre la dirección y el equipo interno del proyecto, no es posible que los consultores externos lo cumplan.

Además, manifiestan que es clave la colaboración de los diferentes departamentos para que no se produzca una falta de estructura, personas, metodología, responsabilidades y autoridad para ejecutar el proyecto.

Según los expertos, el equipo del proyecto debe percibir la importancia del mismo porque de lo contrario no tendrán incentivos para priorizar y liberar los recursos necesarios para acometerlo.

Ir paso a paso

Por otro lado, señalan que no siempre las organizaciones están preparadas para hacer proyectos muy complejos de golpe, de manera que a veces interesa empezar por un área o hacer un proyecto de mínimos y a partir de ahí ir aumentando la complejidad y el valor de la solución.

La falta de entendimiento con los consultores externos también es otro problema al que deben hacerle frente. Según dicen, al no invertir suficiente esfuerzo en aclarar los procesos y los conceptos de negocio desde el principio, se pueden obviar detalles que pueden ser claves durante el proceso de implantación o para cumplir los objetivos del proyecto.

A su vez, la falta de conocimiento suele ser también un problema, además de la falta de calidad de las entregas. Para ello consideran que conviene establecer una metodología de trabajo con mecanismos de control de calidad.

Según los expertos, el 65% de las empresas que utiliza CRM móvil logra alcanzar sus objetivos de cuotas comerciales, por lo que apuntan a que es preciso disponer de una solución que permita trabajar desde cualquier lugar y dispositivo y que aproveche funcionalidades como la geolocalización.