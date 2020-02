Renovables y cogeneración abrirán un frente judicial al Gobierno por nuevos recortes

La asociación de cogeneradores Acogen ha pedido a la CNMC, en el marco de la consulta pública de la propuesta de orden ministerial de parámetros, cambios en la previsión de precios del mercado (55 euros MWh en 2020), pues no es creíble ese nivel de cotización, que la asociación estima “como mucho” entre 40 y 42 euros MWh. Según Acogen, ello implica un recorte añadido de 300 millones a los 423 millones de euros reconocidos por la CNMC.

Según la metodología, el ajuste que admite el Ministerio de Transición Ecológica es de 1,5 euros MWh menos, lo que no satisface al sector. Acogen también alega que no se han revisado los rendimientos de las instalaciones con los que se calculan los costes. Los rendimientos actuales, según la asociación, están muy por debajo de los de hace 15 años, ya que no han podido invertir en tecnología y mantenimiento adecuados, además de la crisis industrial y un menor funcionamiento. Si esta petición no se recoge, Acogen anuncia que irá a los tribunales.

Al ministerio le interesa más, según las empresas afectadas, cumplir con el plazo que la ley fija para aprobar la orden (el 28 de febrero) que modificar la metodología.