Bruselas eleva su previsión de crecimiento de España al 1,6% en 2020 y 1,5% en 2021

La Comisión Europea (CE) ha elevado este jueves en una décima su proyección de crecimiento de la economía española tanto para 2020 hasta el 2%, como para 2021, hasta el 1,6% y 1,5%, respectivamente, porque espera una ligera mejora del consumo privado y la inversión, después que la segunda mitad del año pasado cerrara con avance del PIB más positivo de lo esperado.



Tras esta actualización, las previsiones macroeconómicas de invierno del Ejecutivo comunitario para estos tres ejercicios coinciden con las recogidas en el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno español, presentado este martes tras aprobar la senda de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto que servirán de base para los Presupuestos Generales del Estado de 2020. No obstante, la UE no emitirá ningún dictamen sobre la nueva senda fiscal del Ejecutivo hasta recibir el plan presupuestario que la soporte, algo para lo que habrá que esperar al menos hasta verano. Y no será hasta las previsiones de primavera cuando Bruselas ofrezca nuevas proyecciones de déficit, deuda o desempleo.



En su análisis de la economía española, la Comisión señala que la ralentización del crecimiento en el segundo semestre de 2019 fue más suave de lo esperado debido a una "pequeña recuperación del consumo privado", lo que ha motivado la revisión al alza para el ejercicio pasado. Los resultados de la segunda mitad del año apuntan además a que la demanda interna (consumo e inversión) será "más resiliente" de cara al futuro, lo que justifica una "previsión ligeramente más positiva" para 2020 y 2021 que la anticipada por el Ejecutivo comunitario en sus previsiones de noviembre, apunta el informe.



"El consumo privado debería verse apoyado por aumentos en los ingresos reales disponibles y un incremento más moderado de la tasa de ahorros de los hogares", dice la Comisión, que espera además que la inversión "se recupere en el horizonte de las previsiones tras un débil final de

2019". La contribución de las exportaciones al crecimiento, por su parte, "disminuiría en 2020 y se convertiría en neutra en general en 2021".



Estos factores son los que han llevado al Ejecutivo comunitario a revisar una décima al alza su previsión para este año, al 1,6%, y para el próximo, al 1,5%. La economía española crecería así por encima de la media de la eurozona, cuya tasa se estancaría en el 1,2% en 2020 y 2021, y de la Unión Europea, dónde el incremento sería del 1,4% en ambos casos.



Por otra parte, el Ejecutivo comunitario prevé que la inflación en España aumente al 1,2% en 2020, tras situarse en el 0,8% en 2019 -una décima menos de lo proyectado en otoño pasado-, y que llegue al 1,3% en 2021.