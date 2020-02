Nueva baja en el MWC: el fabricante de chips Nvidia no acudirá por el coronavirus

Nueva baja en el Mobile World Congress, y ya van tres, debido a las preocupaciones sobre el coronavirus. El fabricante de chips de gráficos Nvidia ha asegurado que no asistirá a la mayor feria móvil del mundo por "los riesgos para la salud pública que implica el coronavirus".

En un comunicado emitado por la compañía a través de su blog asegura que su mayor preocupación "es garantizar la seguridad de nuestros compañeros, socios y clientes". La multinacional añade que el MWC de Barcelona es una de las conferencias tecnológicas más importantes del mundo y que esperaban compartir con la industria en esta edición sus avances en inteligencia artificial, 5G y VRAN. "Lamentamos no asistir, pero creemos que esta es la decisión correcta", subrayan,

Nvidia se une así a LG y a Ericsson, que también han anunciado esta semana que no acudirán al evento por la epidemia del coronavirus. Igualmente, ZTE ha cancelado su conferencia de prensa, aunque sí estará presente en la feria con un estand.

Sí han confirmado su asistencia la mayoría de tecnológicas asiáticas. Es el caso de Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme o Motorola (Lenovo), aunque han advertido de que estarán pendientes a la evolución de la epidemia. Muchas de estas compañías han asegurado que durante la feria pondrán en marcha protocolos de sanidad e higiene para garantizar la seguridad. También algunas como Huawei han confirmado que limitarán el número de personas que se desplacen de China para el congreso.

El coronavirus fue declarado una emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud el pasado 7 de febrero. El brote ya ha matado a más de 720 personas y ha infectado a casi 35.000 personas. El virus se detectó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre. Además de los riesgos para la salud, el coronavirus está teniendo un efecto sobre múltiples industrias y empresas. Empresas tecnológicas como Google, Apple y Nintendo han cerrados sus oficinas en China y han limitado sus viajes de negocios. Ahora se teme que el coronavirus pueda tener un fuerte impacto en la cadena de suministro de la industria tecnológica al pararse múltiples fábricas en el país asiático, donde se fabrica la mayoría de los dispositivos tecnológicos que se venden a nivel mundial.

La GSMA, la organización que dirige el MWC, reiteró este viernes que tendrá personal médico en las instalaciones donde se celebra la feria y señaló que pondrán una serie de medidas en marcha para controlar los riesgos que plantea la enfermedad. Así, ha aconsejado que los asistentes al congreso no se saluden con un apretón de manos y evitarán que se compartan micrófonos durante las conferencias.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de Cataluña han pedido igualmente tranquilidad. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, aseguró que "no existe una razón objetiva para no ir al congreso". "Barcelona no es una zona de riesgo", insisten. Guix añadió que el sistema de salud está preparado.