China puja por la patente de Gilead, el elixir contra el coronavirus

El brote de coronavirus de Wuhan despuntó hace menos de dos meses como una cepa, nunca antes vista, de esta familia de virus. Ante la novedad, quedaba todo por conocer, incluida una cura para los infectados, más de 20.000 en 25 países. Gilead Sciences, una biofarmacéutica estadounidense, se ha colocado a la cabeza en la carrera por encontrar un tratamiento efectivo. El antiviral, llamado remdesivir, ha sido efectivo en pruebas con humanos. Ahora, China ha solicitado una patente para aplicarlo y contener los efectos de la epidemia, que ha causado la muerte de al menos 490 personas.

El Instituto de Virología de Wuhan, la ciudad epicentro del brote, solicitó la patente el martes, según indicó este organismo, que depende de la Academia de Ciencias de China. A la solicitud se sumó el Instituto de Medicina Militar. Ambos destacaron en una publicación en la revista científica Nature's Cell Research que el remdesivir y la cloroquina, un fármaco para tratar la malaria, son dos vías para inhibir el coronavirus.

Gilead, el artífice del antiviral, trabaja para desarrollar soluciones para enfermedades mortales. La biofarmacéutica ha anunciado el envío de suficientes dosis para tratar a 500 pacientes que serán aplicadas en hospitales de China. Las acciones de la compañía han avanzado en tres sesiones (del viernes al martes) un 6,65% tras conocerse la efectividad del fármaco.

Un estudio publicado la semana pasada en New England Journal of Medicine asegura que un paciente que dio positivo por coronavirus en Estados Unidos mejoró después de tomar dosis del retroviral, también utilizado para infecciones como el ébola.

China descarta la licencia obligatoria

En caso de que se conceda la patente, Gilead deberá convencer a los propietarios chinos de patentes de que sea la empresa la que comercialice el medicamento para tratar el coronavirus fuera de las fronteras chinas. Wang Yanyu, miembro de la firma de abogados AllBright Law Offices citado por Bloomberg, explica que "cuando Gilead quiera vender el medicamento a otros países, deberá negociar con China por ser el país que poseerá la patente para ese uso específico".

Sin embargo, el propio Instituto de Virología de Wuhan aseguró en un comunicado que no ejercerá los derechos que le corresponderían por tener la patente en caso de que empresas farmacéuticas extranjeras tiendan la mano al país asiático para cooperar en la contención del virus.

La decisión de cursar una petición de patente y no invocar la licencia obligatoria no es causal. La guerra comercial entre China y Estados Unidos hunde sus raíces en una disputa tecnológica y en la que la Administración Trump acusa a China de vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Las autoridades chinas no han empleado la vía de la licencia obligatoria a la que tienen derecho por tratarse de una emergencia nacional. Esta vía implica una suspensión temporal del derecho de exclusividad del titular sobre una patente, permitiendo la producción, uso, venta o importación del producto patentado, por un tercero, sin necesidad de su consentimiento. A cambio se remunera al titular por los derechos de uso.