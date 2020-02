Escrivá garantiza que los pensionistas tendrán paga compensatoria si el IPC de 2020 supera el 0,9%

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha solicitado hoy en el Congreso de los Diputados el apoyo de todos los grupos parlamentarios para convalidar el Real Decreto que fija un aumento de las pensiones del 0,9% para este año y garantiza que si el IPC a final de año es superior a esa cifra, los pensionistas recibirán una paga compensatoria con la diferencia.

Escrivá clamó por el consenso de todas las fuerzas parlamentarias, no solo para convalidar esta norma sino para la posterior renovación de un pacto en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, para acometer, con las recomendaciones que se consensúen, una reforma del sistema de pensiones que lo haga sostenible financieramente en el tiempo, a la vez que garantiza el poder de compra de los pensionistas presentes y futuros.

Así, precisó que este decreto responde al "compromiso ineludible del Gobierno" de garantizar el poder adquisitivo de más de 11 millones de pensionistas, algo que calificó de "absolutamente prioritario" para el Ejecutivo. Ha explicado que las pensiones subirán un 0,9% este año, con efecto retroactivo desde el 1 de enero pasado. Así, ha dicho que los pensionistas notarán la subida citada en la próxima nómina y recibirán los atrasos de esta subida no recibida en el mes de enero.

Además, el ministro ha precisado que este real decreto garantizará también el mantenimiento del poder de compra de los pensionistas en 2020. Así ha dicho que "si la inflación fuese superior al 0,9% ese desvío al alza se compensaría con una paga adicional, así que sea cual sea la inflación, el poder adquisitivo quedará garantizado".

Escrivá ha ido más allá al advertir que "uno de los mayores retos al que España se enfrenta como país es el coste, en términos de desafección hacia las instituciones, ante un crecimiento económico no inclusivo". Por ello, ha apelado insistentemente a que trabajará por recuperar el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo, que cumple 25 años en 2020. "No podemos cargar sobre los pensionistas el que no nos pongamos de acuerdo sobre como financiar sus pensiones, y no hay nada más poderoso que el consenso para reducir la incertidumbre. Hoy es el primer momento para hacerlo", ha dicho el ministro de Seguridad Social.

Para lograr este consenso, Escrivá pidió que los nuevos parlamentarios emulen el espíritu de finales de los 80 y principios de los 90, cuando la preocupación de la sociedad por la situación de las pensiones llegó a su máximo del 15% que lo situaba como principal problema, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). "Entonces esta situación se solucionó firmando el Pacto de Toledo (...) y no es verdad que entonces fuera más fácil ese consenso, todos se dejaron cosas atrás".

Ante todo esto, el responsable de la Seguridad Social ha concluído que "el sistema de pensiones es solido y o podemos permitirnos que la falta de acuerdo socave esa solidez".