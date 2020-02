Pérez (Faconauto): “Hay que subir 20 puntos las ventas de coches diésel para cumplir con Europa”

Este verano cumplirá tres año como presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) y asegura que ha sido un periodo “muy intenso y con mucho ruido mediático”. Gerardo Pérez, de 49 años y nacido en Burgos, pero criado en Jaén, se muestra “orgulloso” del trabajo que realiza Faconauto en defensa de los concesionarios. Afirma que, cuando llegue su día, se marchará tranquilo porque deja una patronal “fuerte”.

¿Qué espera de 2020?

Está todo por hacer. Este año tendrá un resultado en función de lo que seamos capaces de hacer entre administraciones, concesionarios y fabricantes. Se necesita trasladar certidumbre al consumidor sobre qué coche comprar. La caída de las matriculaciones viene motivada por la incertidumbre del cliente a la hora de comprar. Necesitamos vender coches electrificados, pero también diésel. Necesitamos 20 puntos más de diésel para cumplir con el objetivo de emisiones de Europa, que es el más exigente del mundo.

¿Está cargando Europa con todo el problema de las emisiones?

Europa se está dando un tiro en el pie. España es un país fabricante de modelos de combustión y tenemos que ver primero cómo cambiamos este modelo. Ser los más exigentes en medidas medioambientales no tiene mucho sentido sin hacer la transición hacia modelos electrificados. Hoy en día China está a años luz en cuanto a modelos electrificados. A mi parecer, puede haber fabricantes que se planteen no estar en Europa por la robustez de las ventas mundiales.

¿Habrá este año una mayor presión sobre los concesionarios para que orienten las ventas a modelos con bajas emisiones de CO2?

Marcas y concesionarios estamos juntos en este tema y todo lo que quede fuera de las ventas de modelos electrificados debe ser diésel. Los gasolina son los grandes perdedores con este nuevo protocolo de Bruselas. En 2020 no se debe cargar impositivamente al diésel, sino al revés. Debe seguir teniendo una discriminación positiva porque son parte de la solución. Durante cuatro o cinco años deberemos recorrer un camino en el cual nos tendremos que apoyar en los diésel. Cuando los modelos electrificados tengan una mayor autonomía, sean más asequibles y haya una mayor infraestructura, serán los que primen.

¿Se conseguirán los cinco millones de coches eléctricos que fija el Gobierno en el PNIEC?

No vamos a llegar con las ventas que se están produciendo actualmente. Principalmente, por la infraestructura de recarga. En España hay 5.000 puntos de recarga, 20.000 menos que en Alemania. Además, con la renta per cápita española, solo el 19% de las familias puede acceder a un coche eléctrico. Tenemos que trabajar todos juntos para que haya una explosión de estos modelos, pero mientras debemos apoyarnos en los diésel.

¿Qué le pediría al Gobierno para el sector de automoción?

Esperamos que con el nuevo Gobierno, junto con el resto de partidos, se ponga la movilidad al alcance de todos. El automóvil no necesita ayudas, es el consumidor quien las necesita. El automóvil no debe ser solo para unos pocos y debe estar al alcance de todos los bolsillos. Tenemos que hacer que los modelos electrificados sean asequibles. Una medida sería suprimir el IVA de manera temporal hasta que se conviertan en un producto de masas. O los incentivamos o dejamos de penalizar a los coches diésel y gasolina. Deben estar al mismo precio que los modelos de combustión.

¿Cuándo prevé que se ponga en marcha el Consejo Estratégico de Automoción que anunció el Gobierno el año pasado?

Se tiene que poner en marcha ya. No necesita presupuestos, sino líneas de actuación claras. Luego, dentro de estas, habrá algunas que necesiten una dotación presupuestaria y otras que no. Que no se haya reunido un año y medio después de anunciarse no tiene sentido. Insistimos al Ministerio de Industria que lo convoque ya para poner orden al 2020. Europa va por un lado y el Ministerio para la Transición Ecológica por otro. Tenemos que aclarar la situación para que todos sepamos a qué tenemos que jugar. Industria nos dijo que se pondría en marcha muy pronto.

¿Qué debe incluir la Ley de Distribución en la que trabajarán con Anfac?

Tenemos el compromiso de Anfac de poner en marcha una mesa donde valorar la posibilidad de que haya un marco regulatorio -para la relación entre marcas y concesionarios-. Debe incluir tres temas fundamentales: que se tenga en cuenta el fondo de comercio cuando un concesionario deje de operar en un territorio y se le indemnice a este siempre y cuando se produzca una rescisión del contrato unilateral e injustificada; que se dé un periodo de amortización a las inversiones que acometen los concesionarios; y que haya una partida compensatoria para que el personal del concesionario pueda cobrar su indemnización.

¿Aumentarán las automatriculaciones este año?

No deben aumentar. En un nivel excesivo, son el gran fracaso de los fabricantes y los concesionarios. Pueden darse porque se marquen unos objetivos demasiados ambiciosos para el mercado que hay. Deben situarse en el 5% de las ventas y no sobrepasar el 10%. En 2019, estuvieron entre el 11% y el 12%, un nivel excesivo que no puede asumir la red. Es una presión que debe cesar cuanto antes.

¿Qué opina del programa Moves?

Es un contrasentido que se pida achatarrar un coche de más de diez años. El cliente que compra un coche eléctrico, que suele ser con renta alta, no tiene un coche de más de diez años. Por eso pedimos un plan de achatarramiento para vehículos diésel. Con el Plan PIVE se achatarraban 400.000 vehículos cada año y que ahora no. El problema en España es que de un parque móvil con 25 millones de coches, 16 millones tienen más de diez años. La reducción de la antigüedad del parque es la clave medioambiental y no hay otra a corto plazo.

¿Qué veremos en el Congreso & Expo de Faconauto?

Servirá para visibilizar el gran trabajo que hacen los concesionarios y para clarificar los retos de futuro. Es el gran evento del automóvil a nivel nacional.