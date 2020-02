España, el segundo país de la Unión que más dinero recibió del BEI en 2019

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución de la Unión Europea dedicada a la financiación de proyectos a largo plazo, destinó en 2019 a España un total de 8.966 millones de euros, lo que convierte a nuestro país en el segundo mayor beneficiario del BEI de toda la Unión Europea.

En el transcurso del balance que el organismo ha realizado hoy de su actividad en el pasado ejercicio, la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, ha detallado que el dinero se destinó principalmente a proyectos de eficiencia energética y a vivienda social, pero también a mejorar el consumo de los aeropuertos españoles, al impulso de energías renovables y a la mejora de las infraestructuras.

Dentro de las 94 iniciativas que el BEI financió en 2019 en España, la que más fondos captó fue una línea de crédito de 500 millones de euros que la institución puso a disposición del ICO para favorecer la inclusión laboral. La segunda mayor partida fue la de 450 millones que recibió Renfe para mejorar su eficiencia energética, un proyecto muy similar al tercero que más dinero acaparó, que no fue otro que tratar de desarrollar la red eléctrica española usando para ello 440 millones de euros.

De forma más global, el 30% del total del dinero que España recibió el pasado año tuvo como objetivo ayudar a combatir el cambio climático, siguiendo así la nueva estrategia de financiación que está siguiendo el músculo inversor de la Unión. "En noviembre del año pasado nuestro consejo de administración adoptó una serie de decisiones para reforzar el papel del BEI como banco del clima de la UE, el 31% de nuestra financiación global se destinó a la lucha contra el cambio medioambiental, el objetivo es llegar al 50%, con lo que estamos en una buena senda", ha asegurado Navarro.

A este respecto, la vicepresidenta recordó que el organismo ya no financiará proyectos relacionados con energías fósiles, una medida que apenas tendrá repercusión según Navarro ya que no se han financiado esta clase de empresas desde la década de los 90. No obstante, Navarro admitió que el BEI ha financiado proyectos relacionados con gas natural de manera más reciente, pero que tampoco tendrá impacto porque el organismo seguirá dándoles financiación siempre que sea para reducir su contaminación.

Además de poner el foco en la batalla contra el cambio climático, Emma Navarro destacó el importante papel que juegan las pymes en la economía española y la importancia del BEI para las mismas. "A través de los acuerdos de colaboración que tenemos con la banca española las pymes españolas son las que más fondos reciben en toda Europa por parte del BEI" ha explicado Navarro. De esta forma, el BEI ha repartido en 2019 4.755 millones de euros entre las pymes españolas. "Hemos conseguido llegar a más de 90.000 empresas que dan empleo a más 625.000 personas", ha resaltado Navarro.

Entre el año 2021 y 2030, el BEI espera movilizar un total de un billón de euros en inversiones. Esto no significa que el organismo vaya a destinar esa cantidad de dinero por su cuenta, si no que es la cifra total que se estima movilizar dado el régimen de cofinanciación de los proyectos que emplea el BEI. El Banco Europeo de Inversiones consigue su dinero gracias al mercado, de esta forma, no cuesta dinero en los Presupuestos de la Unión Europea.