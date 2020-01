Los promotores proponen alquileres a 500 euros en Madrid si logran suelo público gratis

Las compañías promotoras tienen una solución para poner en el mercado alquiler asequible en las grandes urbes donde haya una fuerte presión sobre los precios. Las empresas apuestan por cesiones de suelo público en fórmulas de colaboración con la iniciativa privada que pueden rebajar en gran cuantía las rentas pagadas por los inquilinos.

“La industria puede hacer viviendas en alquiler por debajo de 500 euros en Madrid si las Administraciones ponen a disposición del sector ese suelo”, señala David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes, en una jornada inmobiliaria organizada este jueves por IESE con la colaboración de Savills Aguirre Newman y Tinsa. Actualmente, un piso en la capital española cuesta alrededor de 15,31 euros por metro cuadrado, según datos de Fotocasa. Eso supone que por ejemplo una casa de 60 metros cuadrados se dispare a 918,6 euros y en distritos como Salamanca y Chamberí supere los 1.100 euros.

El importe de la parcela en grandes ciudades puede llegar a suponer el 40% del coste de una vivienda, según el directivo de Aedas, quien cree que si se llegan a acuerdos en que haya cesiones de suelo público a promotoras e inversores a cambio de gestionar alquileres asequibles y tasados a largo plazo. “Los ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado tienen muchísimo suelo ocioso para levantar vivienda a precios razonables”, opina.

“Espero que en esta legislatura se ponga en marcha la promoción de viviendas en suelos públicos, pero no veo el ánimo y la velocidad que tienen que tener para desarrollar las herramientas necesarias”, afirma, por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de promotores APCEspaña. Gómez-Pintado recuerda que durante las elecciones “se mandaron mensajes” de puesta en marcha de iniciativas de colaboración publico-privada, que para el presidente de la patronal fueron “más el titular” que medidas concretas, ya que “no se tiene desarrollada ninguna de las herramientas”.

Para Gómez-Pintado, la cesión de suelo para alquiler asequible será factible si se cumple que no haya “injerencia pública en la gestión de los activos”, además de que las empresas encuentren “un margen razonable” y se dé la seguridad jurídica. “Una vez que has establecido las cimentaciones no puedes cambiar las reglas de juego y se eche por tierra”, asevera. “Tenemos que dar solución a muchos millones de jóvenes”.

Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, coincide en que existe una necesidad de que además el producto de alquiler gana en la calidad, ya que “el que existe en estos momentos es muy mejorable, porque el 95% está en manos particulares, en casas donde no apetece vivir”. Por eso demanda un sector que se profesionalice y en el que las empresas gestoras inviertan en mejoras de los inmuebles. Además recuerda que existe un capital extranjero que desea invertir en este sector en España.

Por su parte, Jaime Riera, corresponsable de real estate en Credit Suisse destaca que los grandes están interesados en crear una cartera de viviendas en alquiler a largo plazo son fondos de pensiones o fondos soberanos. “El apetito el sector del alquiler está en un punto máximo”, remarca. “Para atraer capital hay que hacerlo de una forma industrial o en escala. No es rentable hacerlo en pisos desperdigados, edificios completos”. Cree que existe una oportunidad de que España tenga grandes actores relevantes como dueños de casas en arrendamiento como existen en Alemania y Reino Unido. “O contamos con el capital de fondo o será difícil”, recalca. Y el directivo del banco suizo recuerda que el inmobiliario español interesa mucho a los inversores debido al crecimiento del país. “El sector español sigue siendo de los más atractivos desde el punto de vista de fundamentales del mercado a nivel europeo”, añade.

Aunque Pérez de Leza recela de los mensajes que trasladan actualmente la clase política. “Hasta ahora no les hemos espantado”, asegura. “Si somos capaces de no estropear la fuente de capital será estupendo, si no el crecimiento será más lento”.Para Metrovacesa, construir un 20% o un 25% de su stock como llave en mano para terceros (inversores) sería un buen equilibrio en su cartera.

Gómez-Pintado lamentó también las diferencias de lo que ocurren en distintas comunidades respecto a topes en alquiler u otras medidas. “Es muy asimétrico lo que pasa por territorios, desde la aprobación del decreto en Cataluña que es una aberración y produce una limitación de oferta y lo que ocurrirá es aparición de economía sumergida. Ocurrió en Alemania, en Berlín, en París. Cuando hay una limitación de precios hay una serie de medidas alternativas que son fiscales para promover el desarrollo de viviendas de alquiler. Nos falta profundidad en el análisis del problema”.

Martínez, de Aedas, recordó que “es crucial proporcionar vivienda a la generación de viviendas que no ha tenido acceso” y que no dispone de, por ejemplo, 60.000 euros de entrada para acceder una crédito hipotecario y que, por tanto, apuesta por el alquiler.

“Transformar suelo en este país es heroico, tienes que tener muchas dosis de paciencia y de creatividad. Hay mercados donde la necesidad es brutal. Donde hay mucho suelo el mercado se estabiliza”, recordó, por su parte, Pérez de Leza, sobre el incremento de precios.